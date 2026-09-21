  • 21.09.2026, 11:03:34
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Salzbergbahn Hallstatt offiziell eröffnet

Im Rahmen eines Festaktes feierten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Tourismus gemeinsam mit den Salzwelten die Fertigstellung des Großprojekts.

Der Vorstand der Salinen Austria AG mit Landeshauptmann Alexander Scheutz, LH Mag. Thomas Stelzer und Aufsichtsratsvorsitzendem Mag. Reinhard Schwendtbauer

Hallstatt ist ein einzigartiges Stück Oberösterreich, das Menschen aus aller Welt begeistert. Mit der neuen Salzbergbahn wird die Brücke zwischen mehr als 7.000 Jahren Salzgeschichte und der Zukunft des Tourismus geschlagen. Es wird mehr Komfort für die Gäste geschaffen und zugleich dafür gesorgt, dass unser wertvolles Erbe auch für kommende Generationen erlebbar bleibt.

Landeshauptmann Thomas Stelzer

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Hallstatt (OTS) - 

Nach 362 Tagen Bauzeit ist die neue Salzbergbahn Hallstatt am 18. September offiziell eröffnet worden.

Landeshauptmann Thomas Stelzer betonte bei der Eröffnung die Bedeutung des Projekts für Hallstatt und Oberösterreich: „Hallstatt ist ein einzigartiges Stück Oberösterreich, das Menschen aus aller Welt begeistert. Mit der neuen Salzbergbahn wird die Brücke zwischen mehr als 7.000 Jahren Salzgeschichte und der Zukunft des Tourismus geschlagen. Es wird mehr Komfort für die Gäste geschaffen und zugleich dafür gesorgt, dass unser wertvolles Erbe auch für kommende Generationen erlebbar bleibt.“

Investition in die Zukunft des Standorts

Rund 34 Millionen Euro wurden in die neue Salzbergbahn und die damit verbundenen Infrastrukturmaßnahmen investiert. Die neue Salzbergbahn bietet Platz für bis zu 60 Personen pro Kabine und damit deutlich mehr Kapazität als die bisherige Anlage.
„Es war ein extrem herausforderndes Projekt für alle Beteiligten. Die neue Salzbergbahn unter diesen besonderen Bedingungen zu planen und innerhalb von 362 Tagen umzusetzen, war eine große gemeinsame Leistung. Wenn viele Hände zusammenarbeiten und alle an einem Strang ziehen, kann Großartiges entstehen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: die modernste Standseilbahn der Welt“, erklärt Projektleiter Kurt Thomanek, Vorstand für Bergbau und Tourismus.

Salzgeschichte erleben

Mit der neuen Salzbergbahn ist auch der Zugang zum ältesten Salzbergwerk der Welt wieder vollständig möglich. Im Hallstätter Hochtal können Besucherinnen und Besucher die mehr als 7.000 Jahre alte Geschichte des Salzabbaus erleben. Die Führungen durch das Salzbergwerk verbinden moderne Vermittlung mit authentischen Einblicken in die jahrtausendealte Geschichte des Salzabbaus.

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Mag. Harald Pernkopf
Telefon: 0676 87812489
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