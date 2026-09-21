JP Hospitality und VERKEHRSBUERO entwickeln Lindner Hotel Vienna Am Belvedere – Neupositionierung als Pullman geplant

Wien (OTS) -

VERKEHRSBUERO und JP Hospitality setzen gemeinsam neue Akzente am Wiener Hotelmarkt: Österreichs führender Hotelbetreiber und die JP Immobilien Gruppe entwickeln das bisherige Lindner Hotel Vienna Am Belvedere gemeinsam weiter. Eigentümerin der Liegenschaft ist eine Projektgesellschaft im gemeinsamen Besitz von JP Immobilien und der Breiteneder Immobilien Parking AG. Das VERKEHRSBUERO übernimmt mit 16. November 2026 den Hotelbetrieb. Nach einer Modernisierung und Neupositionierung soll das Haus ab Mitte 2028 unter der internationalen Hotelmarke Pullman geführt werden. Damit feiert die Premium-Brand der Accor-Gruppe ihre Österreich-Premiere.

„Mit Pullman gewinnen wir eine international etablierte Marke für diesen besonderen Standort und setzen zugleich ein starkes Zeichen für die künftige Positionierung des Hauses. Dass Pullman hier erstmals in Österreich vertreten sein wird, freut uns besonders und unterstreicht das Potenzial des Standorts“, sagt Daniel Jelitzka, Eigentümer und Geschäftsführer der JP Immobilien Gruppe.

„Als Betreiber in der Stadthotellerie verfügen wir über die operative Expertise, um das große Potenzial dieses attraktiven Hauses optimal zu nutzen. Mit JP Immobilien verbindet uns eine gemeinsame Vision für die langfristige und hochwertige Entwicklung des Standorts. Unter Accors Premium-Brand Pullman wird hier ein modernes Hotelangebot für Geschäfts- und Tagungsgäste ebenso wie für internationale Städtereisende entstehen. Zugleich feiert Pullman damit seine Premiere in Österreich. Damit setzen wir einen wichtigen Impuls für den Wiener Hotelmarkt“, sagt Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes, VERKEHRSBUERO.

Starker Standort für Business- und Städtereisende

Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe des Schlosses Belvedere und verbindet eine zentrale innerstädtische Lage mit der sehr guten Erreichbarkeit des Wiener Hauptbahnhofs. Zudem befinden sich das Europäische Patentamt sowie zahlreiche Botschaften im direkten Umfeld. Das Haus verfügt aktuell über 219 Zimmer, sowie einen Spa- und Fitnessbereich, ein Restaurant und eine Bar. Für Meetings und Veranstaltungen bietet es einen modernen und individuell teilbaren Konferenzraum mit Platz für bis zu 160 Personen.

Pullman verbindet zeitgemäße Premium-Hotellerie mit modernem Design, inspirierender Gastronomie und flexiblen Arbeits-, Begegnungs- und Veranstaltungsbereichen. Im Zuge der Neupositionierung soll am Rennweg ein urbanes Hotelangebot entstehen, das die internationale Ausrichtung der Marke mit der lokalen Identität des Standorts verbindet.

Das VERKEHRSBUERO betreibt Hotels in Österreich, Deutschland und Slowenien und vereint dabei vielfältige, international etablierte Marken in seinem Portfolio. „Das VERKEHRSBUERO verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Hotelbetreiber. Wir wissen, was es braucht, um Häuser erfolgreich zu führen und gemeinsam mit starken Partnern weiterzuentwickeln“, so Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes, VERKEHRSBUERO.

Die JP Hospitality und JP Development bündeln innerhalb der JP Immobilien Gruppe ihre Expertise von Ankauf und Betreiberauswahl über Repositionierung bis zum laufenden Asset Management. Im Fokus steht die gezielte und nachhaltige Weiterentwicklung bestehender Immobilien.

„Uns ist es wichtig, mit dem Bestand umsichtig umzugehen, die architektonische Identität des Hauses zu respektieren und zugleich eine wesentliche Modernisierung zu schaffen, die heutigen Ansprüchen an Komfort, Funktionalität und Ästhetik gerecht wird. Mit neuen gestalterischen Akzenten setzen wir zudem positive Impulse für die Außenwirkung im öffentlichen Raum“, so Jürgen Wagner, Bereichsleiter Bauträger & Development bei JP Immobilien.