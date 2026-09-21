Neues vom Krankenhaus-Nachwuchs: ORF-Serie „Pflegeleicht“ geht am Set in zweite Staffel

Wien (OTS) -

In ORF 1 und auf ORF ON zeigen Annalena Hochgruber, Marko Kerezović, Elif Duygu, Michaela Schausberger und Nils Arztmann voraussichtlich 2027, wie „Pflegeleicht“ sie sein können. Am Set geht es für den Pflegenachwuchs unterdessen bereits in die nächste Runde, denn seit Montag, dem 7. September 2026, stehen die Auszubildenden aus dem hauseigenen Programm des Elisabeth Krankenhauses, das dem dortigen Personalengpass entgegenwirken soll, für die zweite Staffel der ORF-Serie vor der Kamera und dabei vor so manchem beruflichen, aber auch privaten Test. Die angehenden Fachkräfte sind zum Team zusammengewachsen und sich – teilweise sehr viel – nähergekommen. Der Pflegekräftemangel ist allerdings nach wie vor nicht behoben und der Krankenhausdirektor, der wie üblich nicht mit innovativen Ideen geizt, möchte diesem Problem mit Digitalisierung und einem Neuzugang entgegentreten. Zweiterer kommt in Form von Katharina Straßer als Top-Chirurgin – und Mias (Annalena Hochgruber) Mama! Doch egal, welche Challenges im turbulenten Krankenhausalltag auf die Nachwuchskräfte warten, klar ist, sie begegnen ihnen mit ganz viel Humor, Empathie und Gefühl.

Für die acht Folgen von Staffel zwei der ORF-Serie „Pflegeleicht“ stehen in Wien und Klosterneuburg bis voraussichtlich Ende November 2026 neben Annalena Hochgruber, Marko Kerezović, Elif Duygu, Michaela Schausberger und Nils Arztmann u. a. erneut Sonja Romei, Michael Edlinger, Agnes Hausmann, Stefan Pohl, Agnieszka Salamon und Saman Giraud sowie Katharina Straßer, Stefano Bernardin, Clemens Berndorff, Matthias Franz Stein, Sophie Aujesky, Ferry Öllinger, Felix Oitzinger und Barbara Kaudelka vor der Kamera. Im Regiestuhl nehmen Sophie Allet-Coche (u. a. „Soko Donau“) und Gerald Liegel (u. a. „Schnell ermittelt“, „Tatort“, „Soko Kitzbühel“) Platz. Für die Drehbücher zeichnen Christian Frosch, Samuel Schultschik, Jürgen Marschal und Sophia Sixta verantwortlich. Die zweite Staffel von „Pflegeleicht“ soll 2028 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

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Die Pflegeazubis stehen vor vielen Prüfungen. Einerseits ist Mias (Annalena Hochgruber) Zukunft ungewiss, ihre Verhaftung scheint weitreichende Auswirkungen zu haben. Vielleicht sogar auf ihre frische Beziehung zu Nenad (Marko Kerezović). Alina (Elif Duygu) und Freddy (Nils Arztmann) durchlaufen eine Berg- und Talfahrt der Gefühle – aus unterschiedlichen Gründen. Alina rechnet jedenfalls nicht damit, dass sie mit ihren privaten Problemen ausgerechnet beim unbeschwerten Freddy Halt findet. Annabell (Michaela Schausberger) liegt nicht nur ihre Scheidung im Magen – vor allem die bevorstehende Prüfung fordert sie. Dennoch ist die Freude groß, dass sich Wera (Sonja Romei) von ihrer OP rasch erholt. Aber das Team ist dezimiert. Mike (Michael Edlinger) und Susanna (Agnes Hausmann) könnten Unterstützung brauchen. Und Krankenhausdirektor Konrad Lichtenthaler (Stefan Pohl) hat auch schon die Lösung: ÖCARE – die Digitalisierung im Elisabeth Krankenhaus schreitet voran! Für das Pflegepersonal scheint ÖCARE mehr Hindernis als Hilfe zu sein. Denn am Patienten hilft die Software genau null. Diese Erfahrung macht Mia und hat erneut mit Konsequenzen zu rechnen, als sie vermeintlich das Richtige tun möchte. Dass für die Lösung aller Probleme nur eine Person in Frage kommt, nämlich Dr. Elisabeth Lichtenthaler (Katharina Straßer), sehen deren Ex-Mann Konrad und Tochter Mia anders. Die Top-Chirurgin schlägt im Elisabeth Krankenhaus ein wie ein Blitz. Beide Eltern im selben Krankenhaus! Mia erscheint ein Gefängnisaufenthalt plötzlich als Option ...

„Pflegeleicht“ ist eine Koproduktion von ORF und Prisma Film gefördert von FISA+, ABA – FILM in AUSTRIA und Filmfonds Wien.