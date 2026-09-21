Weiterbildung stärkt Qualität in der schulischen Tagesbetreuung

St. Pölten (OTS) -

Rund 240 Freizeitbetreuerinnen und Freizeitbetreuer der Familienland Niederösterreich GmbH begleiten Kinder und Jugendliche im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung an 139 Pflichtschulstandorten in ganz Niederösterreich. Um den steigenden Anforderungen im Betreuungsalltag gerecht zu werden, steht ihnen mit dem neuen Weiterbildungskatalog 2026/27 eine umfassende Palette an Seminaren, Workshops und Supervision zur Verfügung. „Freizeitbetreuerinnen und -betreuer leisten einen wesentlichen Beitrag, um Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. Durch ein hohes Aus- und Weiterbildungsniveau des freizeitpädagogischen Personals können wir den Eltern und Erziehungsberechtigten ein hochwertiges Betreuungsangebot ermöglichen“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister hinsichtlich des Fortbildungsangebots im neuen Schuljahr.

Neben praxisnahen Seminaren zur abwechslungsreichen Gestaltung des schulischen Freizeitteils stehen aktuelle Themen wie Cybermobbing und die Bewältigung beruflicher Herausforderungen im Fokus. Außerdem wird das Weiterbildungsprogramm durch eine Kooperation mit dem Bildungszentrum des Roten Kreuzes in St. Pölten ergänzt. Dabei stehen zwei Kindernotfallkurse zur Verfügung, die den Teilnehmenden wichtige Kenntnisse für den Ernstfall vermitteln. „Das Angebot der schulischen Tagesbetreuung ist gefragter denn je. Mit vielfältigen Weiterbildungsangeboten bietet die Familienland Niederösterreich GmbH den Freizeitbetreuerinnen und -betreuern die Möglichkeit, ihre fachlichen Kompetenzen stetig zu erweitern und gewährleistet damit die nötige Unterstützung im beruflichen Alltag“, ist Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH, überzeugt.

Nähere Informationen: Familienland Niederösterreich GmbH, Karin Feldhofer, Telefon

02742/9005-13484, E-Mail [email protected] oder Sophie Moser, Telefon 02742/9005-13474, E-Mail [email protected], www.familienland.at