Green Finance Alliance stärkt Netzwerk mit neuer Dialog Partnerschaft

Wien (OTS) -

Die vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) initiierte Green Finance Alliance (GFA) entwickelt ihre Partizipationsmöglichkeiten weiter. Mit der neu geschaffenen GFA-Dialog Partnerschaft können sich künftig auch Finanzunternehmen mit internationaler Konzernstruktur aktiv in die Initiative einbringen, wenn ihre Klimastrategie auf Ebene der jeweiligen Muttergesellschaft gesteuert wird.



„Die Mitgliedschaft in der Green Finance Alliance steht nach wie vor für die verbindliche Umsetzung der GFA-Kriterien, ein regelmäßiges Monitoring und das schrittweise Begleiten der Finanzunternehmen in Richtung Klimaneutralität. Mit der Green Finance Alliance-Dialog Partnerschaft schaffen wir nun einen passenden Rahmen für Finanzunternehmen, deren Klimastrategie konzernweit gesteuert wird. So ermöglichen wir weiterhin fachliche Mitwirkung und Dialog. Wir freuen uns sehr, dass die Allianz und die UniCredit Bank Austria als Dialog Partner der Green Finance Alliance in unserem Netzwerk bleiben“, so Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig.



Passender Rahmen für unterschiedliche Konzernstrukturen

Mit der GFA-Dialog Partnerschaft reagiert die GFA auf unterschiedliche organisatorische Rahmenbedingungen im Finanzsektor. Damit ermöglichen wir auch Unternehmen mit konzerninternen Vorgaben und einer Steuerung der Klimastrategie auf Ebene der ausländischen Muttergesellschaft die notwendigen Flexibilitäten, die eine reguläre GFA-Mitgliedschaft nicht bietet. Mit dem neuen Format bleibt die aktive Einbindung in das Netzwerk der GFA möglich und damit auch eine zumindest teilweise Partizipation an den Vorteilen der GFA.



Die Allianz Elementar Versicherungs-AG und die UniCredit Bank Austria AG, die bisher Mitglieder der GFA waren, wechseln ab sofort in das neue Format. Beide Unternehmen bleiben damit wichtige Partner der GFA und setzen ihre aktive Zusammenarbeit im Netzwerk fort. Als GFA-Dialog Partner können sie unter anderem an den Arbeitsgruppen, Veranstaltungen oder Pilotphasen teilnehmen und den fachlichen Austausch zu Fragen der grünen Transformation unterstützen.



„Die Allianz bekennt sich klar zu Maßnahmen, um Netto-Null zu erreichen, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und im Einklang mit dem Pariser Abkommen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C. Mit der neuen Dialog Partnerschaft können wir unsere aktive Zusammenarbeit im Netzwerk der Green Finance Alliance fortsetzen und gleichzeitig unsere Berichtsprozesse effizienter gestalten. An unserem Engagement für den Klimaschutz ändert sich nichts – im Gegenteil: Wir bündeln unsere Kräfte dort, wo sie die größte Wirkung entfalten“, so Sabine Stöger, CFO der Allianz in Österreich.



"Die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft braucht klare Ziele und den Dialog zwischen Finanzunternehmen, Wirtschaft und öffentlicher Hand. Da unsere Klimastrategie keine nationalen Grenzen kennt, fokussieren wir uns auf eine konzernweite Umsetzung der sehr ambitionierten Ziele. Darüber hinaus werden wir unsere Beteiligung an der Green Finance Alliance fortführen und sie in Österreich als Dialog-Partner weiterhin tatkräftig unterstützen“, so Marion Morales Albiñana-Rosner, Vorstandsmitglied für Wealth Management und Private Banking der UniCredit Bank Austria.



Das langfristige Klimaziel der Green Finance Alliance bleibt unverändert: Die von den Finanzunternehmen über ihr Kerngeschäft verantworteten Portfolios – dazu gehören Investment-/Kreditportfolios sowie das versicherungsbezogene Underwriting-Geschäft) – sollen durch die kontinuierliche Reduktion der damit verbundenen Treibhausgasemissionen bis 2050 treibhausgasneutral werden. Das Ziel ist an dem europäischen Klimaziel ausgerichtet, da die Finanzunternehmen auch international tätig sind. Die GFA unterstützt ihre Mitglieder dabei mit wissenschaftsbasierten Kriterien, Monitoring, Fachwissen und praxisorientierten Austauschformaten.



Über die Green Finance Alliance

Die Green Finance Alliance ist eine freiwillige Klimaschutz-Initiative des BMLUK für einen nachhaltigeren Finanzmarkt in Österreich. Sie unterstützt Finanzunternehmen dabei, Klimaschutz in ihr Kerngeschäft zu integrieren, Klimarisiken zu managen, grüne Aktivitäten auszuweiten und ihre Portfolios schrittweise in Richtung THG-Neutralität 2050 zu entwickeln. Grundlage sind wissenschaftsbasierte Kriterien, fachliche Begleitung sowie ein regelmäßiges Monitoring.