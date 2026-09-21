  • 21.09.2026, 10:20:02
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ERINNERUNG: Pressekonferenz, 23.9., 10:00: Feuerwehr im Dauer-Waldbrand-Einsatz: Mitglieder und Budget gefordert

55.000 Feuerwehrmitglieder waren heuer bei rund 3.500 Wald- & Vegetationsbränden im Einsatz. Seit 2020 wurden über 20 Mio. Euro Feuerwehrbudget in Spezialausrüstung investiert.

Wien (OTS) - 

Die Extremwetterereignisse häufen sich. Das bedeutet nicht zwingend immer mehr, aber auf jeden Fall intensivere Einsätze. Im Jahr 2026 kam es seit dem Frühjahr zu einer Häufung von extrem fordernden Waldbrand-Einsätzen, die alle Bundesländer betrafen.

Die neun Landesfeuerwehrkommandanten ziehen ein gemeinsames Resümee und gehen auf künftige Herausforderungen sowie Verbesserungspotentiale ein.

Dazu lädt der Österreichische Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV) zu einer Pressekonferenz.

Wann: Mittwoch, 23. September 2026, 10:00

Wo: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Am Podium:

  • FPräs Robert Mayer, Präsident des ÖBFV und Landesfeuerwehrkommandant Oberösterreich
  • LBD Dietmar Fahrafellner, Landesfeuerwehrkommandant Niederösterreich
  • LBD Reinhard Leichtfried, Landesfeuerwehrkommandant Steiermark
  • LBD Jakob Unterladstätter, Landesfeuerwehrkommandant Tirol

Im Rahmen der Pressekonferenz werden auch die Landesfeuerwehrkommandanten der anderen fünf Bundesländer für Gespräche zur Verfügung stehen.

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier: https://events.streaming.at/waldbrandsaison-20260923

Um Anmeldung bis 21. September wird gebeten unter: [email protected]

Einladung Pressekonferenz, 23.9., 10:00: Feuerwehr im Dauer-Waldbrand-Einsatz: Mitglieder und Budget gefordert



Datum: 23.09.2026, 10:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: APA Pressezentrum


Laimgrubengasse 10

1060 Wien


Österreich


URL: https://events.streaming.at/waldbrandsaison-20260923


 Rückfragen & Kontakt 
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 Andreas Rieger, MA
 Telefon: +4366488279831
 E-Mail: [email protected]
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