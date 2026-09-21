Reminder-AVISO: Morgen, 22.09., 16:30 Uhr: Auftakt zur Grünen Herbstkampagne mit Leonore Gewessler

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zum Auftakt ihrer bundesweiten Kampagne ein. Bundessprecherin Leonore Gewessler gibt gemeinsam mit den Wiener Parteivorsitzenden Judith Pühringer und Peter Kraus und vielen Aktivistinnen und Aktivisten den Startschuss für die kommenden Wochen: Raus ins ganze Land, von Tür zu Tür und direkt ins Gespräch mit den Menschen.

Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit für Interviews.

Die Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Akkreditierung unter [email protected] ist erforderlich.

Kampagnenstart der Grünen

Datum: Dienstag, 22.09., 16:30 Uhr

Ort: Marx Palast, Maria-Jacobi-Gasse 2, 1030 Wien