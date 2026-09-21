Sicher und selbstständig: Digitale Trainer:innen des Roten Kreuzes stärken kostenlos Online-Fitness von Senior:innen

Wien (OTS) -

Die Arztpraxis vergibt Termine nur noch online. Die Bank sperrt die Filiale zu und setzt auf Online-Banking. Die Enkelkinder wohnen weit weg – aber wie funktioniert ein Videoanruf? Und wofür benötige ich eigentlich ChatGPT? Für viele ältere Menschen ist es schwierig, sich in der sich rasch veränderten digitalen Welt zurechtzufinden. Sie besitzen zwar Smartphone, Tablet oder Computer, nutzen deren Möglichkeiten aber nur eingeschränkt – aus Unsicherheit, Angst vor Fehlern oder Sorge vor Betrug und Datenmissbrauch.

„Das Rote Kreuz unterstützt Seniorinnen und Senioren jetzt dabei, sich in der Online-Welt zurechtzufinden. Speziell geschulte Trainerinnen und Trainer bieten in fünf Landesverbänden kostenlose Einschulungen entweder direkt bei Ihnen zu Hause oder in einer unserer Rotkreuz-Einrichtungen an, um digitale Alltagswege sicher und selbstständig zu nutzen. Denn jeder Mensch soll die Chance haben, an der digitalen Welt teilzuhaben – unabhängig von Alter oder Vorkenntnissen“, erklärt Patrick Hasler, Bereichsleiter Gesundheit, Einsatz und Soziales beim Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK). Als Fortführung eines erfolgreichen EU-Projekts gibt es die Möglichkeit zu digitalen Fortbildungen jetzt in den Rotkreuz-Landesverbänden Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Steiermark.

„Sicherheit und Datenschutz stehen im Vordergrund!“

Monika Wild, ehemalige langjährige Leiterin des Bereichs Gesundheits- und Soziale Dienste im ÖRK, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und seit Juni 2026 in der ÖRK-Präsident:innenkonferenz engagiert, ergänzt: „Ältere Menschen nutzen jetzt schon digitale Medien, aber aufgrund der raschen Entwicklung ist eine gute und kompetente Begleitung nötig. Das Internet sicher zu nützen, stellt Menschen, die nicht mit dieser Technologie aufgewachsen sind, vor Herausforderungen. Wir alle wissen, dass Online-Betrug ein immer größeres Problem ist. Wir wollen verhindern, dass sich Seniorinnen und Senioren aus Angst aus der digitalen Welt zurückziehen und sich dadurch isolieren.“

Wild erklärt weiters: „Unsere Trainerinnen und Trainer vermitteln in ihren Kursen ausschließlich Alltagskompetenzen, alles unter dem Schirm der Internetsicherheit. Es geht darum, den digitalen Alltag selbstständig bewältigen und am sozialen, kulturellen und politischen Leben teilhaben zu können, Fake-Nachrichten und Fake-News zu erkennen und Internet-Betrug vorzubeugen.“

So funktioniert das Angebot:

Geschulte freiwillige Mitarbeiter:innen des Roten Kreuzes begleiten Senior:innen persönlich und nehmen sich Zeit.

Unterstützung im 1:1-Buddy-Setting – kostenlos und niederschwellig.

Praxisnahe Themen: Umgang mit Smartphone und/oder Computer, digitale Alltagsdienste, Behörden- und Gesundheitsangebote, Datenschutz sowie Schutz vor Betrug.

Der Peer-Ansatz „Ältere unterstützen Ältere“ schafft zusätzlich Sinn, Begegnung und das passende Tempo.

Konkreter Nutzen statt abstrakter Digitalisierung: Nachrichten, Videoanrufe, Arzttermine, Tickets und sichere Internetnutzung.

Vertrauen und persönliche Begleitung als klarer Unterschied zu anonymen Kurs- oder Onlineangeboten.

Rotkreuz-Kontakt in Ihrem Bundesland:

Niederösterreich: [email protected] | +43 59 144 50584 | Angelika Bierbaumer-Peklar oder DGKP Tina Kreiner

Oberösterreich: [email protected] | +43 732 7644 979

Steiermark: [email protected] | +43 50 1445 10157

Tirol: [email protected] | +43 664 604 663 0414 | Doris Olumba

Wien: [email protected] | +43 664 823 39 12

Das Projekt „Digitale Trainer:innen“ wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

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