Autostadt Festival 2027: Neue Open-Air-Fläche, VVK für Die Fantastischen Vier, Roland Kaiser und Michael Patrick Kelly startet

Wolfsburg (OTS) -

Wolfsburg (ots)

Neue Open-Air-Fläche für Konzerte direkt bei den Autotürmen

Ticketkapazität nahezu verdoppelt

Erste Acts bestätigt: Die Fantastischen Vier, Roland Kaiser und Michael Patrick Kelly

Bewährte Highlights im Park bleiben bestehen: Mitmachangebote für Familien, Workshops, Konzerte auf der Porsche-Bühne, Cool Summer Island

"Das Autostadt Festival" 2027 vom 9. Juli bis 22. August

Der Vorverkauf für Die Fantastischen Vier, Roland Kaiser und Michael Patrick Kelly startet am 23. September 2026 um 10 Uhr - Links unter www.autostadt.de/festival

Die Autostadt in Wolfsburg startet im kommenden Jahr in eine neue Festival-Ära: Vom 9. Juli bis 22. August 2027 öffnet eine neue Open-Air-Fläche für Konzerte direkt bei den ikonischen Autotürmen. Gemeinsam mit den Sommer-Aktivitäten im Park, der Porsche-Bühne und der schwimmenden Insel "Cool Summer Island" entsteht so für sechs Wochen eines der größten Festivalgelände der Region.

Ralf Luhnen, Leiter Eventmanagement: "Musik bleibt das Herzstück des neuen Autostadt Festivals, aber wir geben ihr deutlich mehr Raum. Mit fast doppelt so viel Kapazität schaffen wir die Voraussetzungen, um künftig größere nationale und internationale Künstler im Rahmen ihrer Tourneen nach Wolfsburg zu holen. Im Park können wir tagsüber Aktivitäten für die ganze Familie anbieten, die Porsche-Bühne bespielen und auch die Pavillons können geöffnet bleiben. So entsteht ein Festival, das Wolfsburg auf Augenhöhe mit den großen Konzert- und Eventstandorten Deutschlands positioniert."

Für das Autostadt Festival 2027 stehen bereits drei namhafte Acts fest, die mit ihren aktuellen Tourneen in Wolfsburg Halt machen werden: Die Fantastischen Vier, Roland Kaiser und Michael Patrick Kelly. Die Fantastischen Vier eröffnen das Festival im Rahmen ihrer Abschiedsshow. Roland Kaiser wird 2027 mit seiner neuen Arena-Tour "UNSER MOMENT" auf den großen Bühnen unterwegs sein, Michael Patrick Kelly sorgt aktuell mit der gemeinsamen Single "Feel My Love" mit Take That für Aufmerksamkeit. Gemeinsam stehen die drei Künstler für die programmatische Vielfalt des neuen Festivalformats. Der öffentliche Vorverkauf für die Konzerte von Die Fantastischen Vier, Roland Kaiser und Michael Patrick Kelly startet am 23. September 2026 um 10 Uhr unter www.autostadt.de/festival.

Die neue Hauptbühne bietet künftig Platz für nahezu doppelt so viele Konzertgäste wie bisher. Die Konzerte finden im Rahmen der regulären Tourneen der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler statt, wodurch sich die Ticketpreise künftig an den üblichen Tourneepreisen orientieren. Mehrwert für die Besucherinnen und Besucher: Im Konzertticket ist bereits ab 12 Uhr der Eintritt in die Autostadt enthalten. Damit lässt sich der Konzertbesuch mit einem entspannten Tag im Park verbinden und Besucherinnen und Besucher können die vielfältigen Attraktionen der Autostadt entdecken.

Für Inhaberinnen und Inhaber eines Autostadt Key, der Jahreskarte der Autostadt, bietet das neue Festivalformat zusätzliche Vorteile: Sie erhalten vor dem offiziellen Vorverkaufsstart Zugang zu verfügbaren Tickets für ein begrenztes Ticketkontingent online und einem zusätzlichen Preisvorteil von 10 Euro pro Ticket, wenn die Tickets vor Ort in der Autostadt erworben werden.

Weitere Informationen zum Autostadt Festival 2027 sowie zum Vorverkauf unter www.autostadt.de/festival