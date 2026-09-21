  • 21.09.2026, 10:00:51
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Project Y729: Was hinter einem außergewöhnlichen Superyacht-Interior steckt

List GC öffnet mit „CRAFTED. The Journey Revealed.“ seltene Einblicke in Design, Engineering, Fertigung und Handwerkskunst.

Christian Bolinger, Managing Director von List General Contractor GmbH, im Rahmen der Kommunikation zu Project Y729 by Oceanco und „CRAFTED. The Journey Revealed.“
Bad Erlach (OTS) - 

Was normalerweise hinter verschlossenen Türen bleibt, wird sichtbar: Mit Project Y729 by Oceanco gibt List General Contractor (List GC) seltene Einblicke in die Entstehung eines außergewöhnlichen Superyacht-Interiors.

Unter dem Titel „CRAFTED. The Journey Revealed.“ begleitet List GC den Weg von der Designvision bis zum realisierten Interior – von Mock-ups, Engineering und Materialentwicklung über Fertigung und Qualitätskontrolle bis zur Montage. Gemeinsam mit Oceanco, Arrow, Zuretti Design, Marmor Hotavlje und weiteren Projektpartnern wird sichtbar, was später kaum noch zu sehen sein wird: außergewöhnliches Können, Präzision, Handwerkskunst und das Zusammenspiel zahlreicher Spezialist:innen.

Zeichnungen werden in technisch umsetzbare Lösungen übersetzt, Materialien entwickelt und perfektioniert, technische Lösungen verschwinden hinter makellosen Oberflächen. Aus unzähligen einzelnen Entscheidungen entsteht Schritt für Schritt ein Interior, das am Ende harmonisch, selbstverständlich und beinahe mühelos wirken soll.

Vieles von dem, was diese Qualität möglich macht, wird später unsichtbar sein. Genau darin liegt ein Teil ihrer Faszination.

Die öffentliche Reise beginnt im September 2026 rund um die Monaco Yacht Show. Von dort aus öffnet „CRAFTED. The Journey Revealed.“ Kapitel für Kapitel den Blick hinter die Kulissen von Project Y729.

Die Reise hat gerade erst begonnen.

CRAFTED. The Journey Revealed.

Ein außergewöhnliches Superyacht-Interior. Ein seltener Blick hinter die Kulissen von Project Y729. Begleiten Sie die Reise.

Rückfragen & Kontakt

List General Contractor GmbH
Andreja Majer, EMBA, MBA
Telefon: +43 664 88161980
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.listgc.at

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Vorschau Bild von Christian Bolinger, Managing Director von List General Contractor GmbH, im Rahmen der Kommunikation zu Project Y729 by Oceanco und „CRAFTED. The Journey Revealed.“ [Bild, 1.85MB]
Vorschau Bild von Lisa Ungerhofer aus dem CAD Engineering-Team von List GC gibt Bernd Reis, Host von „CRAFTED. The Journey Revealed.“, über die Entstehung des Interiors von Project Y729. [Bild, 658.65KB]
Vorschau Bild von 3D-Druck im Rahmen von Project Y729: Moderne Fertigungstechnologien unterstützen die präzise Umsetzung komplexer Bauteile auf dem Weg von der Planung zum realisierten Superyacht-Interior. [Bild, 437.46KB]
Vorschau Bild von Qualitätskontrolle in der Fertigung für Project Y729: Zwei Mitarbeiterinnen von List GC prüfen ein Deckenelement und stellen sicher, dass jedes Detail den hohen Anforderungen an Präzision und Ausführungsqualität entspricht. [Bild, 616.83KB]
Vorschau Bild von Vom digitalen Plan zum gefertigten Detail: Stefan Pause aus der Arbeitsvorbereitung von List GC prüft die präzise Ausführung eines Schranktür-Elements für Project Y729. [Bild, 678.06KB]
Vorschau Youtubevideo [Video]

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