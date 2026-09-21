Project Y729: Was hinter einem außergewöhnlichen Superyacht-Interior steckt

Bad Erlach (OTS) -

Was normalerweise hinter verschlossenen Türen bleibt, wird sichtbar: Mit Project Y729 by Oceanco gibt List General Contractor (List GC) seltene Einblicke in die Entstehung eines außergewöhnlichen Superyacht-Interiors.

Unter dem Titel „CRAFTED. The Journey Revealed.“ begleitet List GC den Weg von der Designvision bis zum realisierten Interior – von Mock-ups, Engineering und Materialentwicklung über Fertigung und Qualitätskontrolle bis zur Montage. Gemeinsam mit Oceanco, Arrow, Zuretti Design, Marmor Hotavlje und weiteren Projektpartnern wird sichtbar, was später kaum noch zu sehen sein wird: außergewöhnliches Können, Präzision, Handwerkskunst und das Zusammenspiel zahlreicher Spezialist:innen.

Zeichnungen werden in technisch umsetzbare Lösungen übersetzt, Materialien entwickelt und perfektioniert, technische Lösungen verschwinden hinter makellosen Oberflächen. Aus unzähligen einzelnen Entscheidungen entsteht Schritt für Schritt ein Interior, das am Ende harmonisch, selbstverständlich und beinahe mühelos wirken soll.

Vieles von dem, was diese Qualität möglich macht, wird später unsichtbar sein. Genau darin liegt ein Teil ihrer Faszination.

Die öffentliche Reise beginnt im September 2026 rund um die Monaco Yacht Show. Von dort aus öffnet „CRAFTED. The Journey Revealed.“ Kapitel für Kapitel den Blick hinter die Kulissen von Project Y729.

Die Reise hat gerade erst begonnen.