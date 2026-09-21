Steirerball 2027: Regulärer Kartenverkauf startet. Jetzt Tickets sichern!

Wien (OTS) -

Am 8. Jänner 2027 wird die Wiener Hofburg wieder zum Treffpunkt für steirische Lebensfreude, Musik und Volkskultur. Von Schladming im Westen, über Gleisdorf im Osten, Leibnitz im Süden und Mariazell im Norden spannt der Steirerball heuer den inhaltlichen Bogen quer durch das grüne Herz Österreichs und bringt die Steiermark mitten nach Wien.

Der Steirerball lädt am 8. Jänner 2027 zu einer der traditionsreichsten Ballnächte Wiens ein, die die Vielfalt der Steiermark in all ihren Facetten erlebbar macht: mit Musik aus den Regionen, gelebter Volkskultur, kulinarischen Köstlichkeiten, steirischem Bier und Weinen, und Trachtenmode, die sich sehen lassen kann. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Veranstalter des Steirerballs sagt dazu: „Mit dem Start des regulären Kartenverkaufs ist jetzt für viele Ballgeher der richtige Zeitpunkt, den Steirerball in ihrem Kalender zu verankern. Bei vielen Freunden des Balls ist die Vorfreude bereits jetzt sehr groß. Der Andrang auf die Ballkarten ist heuer entsprechend groß.“

Steirische Lebensfreude im Herzen Wiens

Von der ersten Melodie bis zum letzten Tanz ist der Steirerball ein Treffpunkt für Steirerinnen und Steirer in Wien und für alle Gäste, die einen besonderen Ballabend mit steirischem Lebensgefühl erleben möchten. Der frohligante Ball bringt immer wieder die Steiermark für eine Nacht in die Wiener Hofburg, und ihre kulturelle Vielfalt steht heuer im Fokus des Ballgeschehens. Steirische Schmankerl und Weine laden zum Genießen und Verweilen ein, Musik aus den Regionen sorgt für den passenden Klang, und auch die steirische Mode bekommt ihren großen Auftritt. Denn der Steirerball ist eine der besonderen Gelegenheiten, bei denen Tracht nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht ist.

Mit Eleganz durch den Abend

Der Steirerball bietet den passenden Rahmen, die eigene Tracht von ihrer festlichsten Seite zu zeigen. Für Damen empfiehlt der Verein der Steirer ein festliches Dirndl mit knieumspielendem Rock, idealerweise aus hochwertigen Materialien wie Seide oder Baumwolle und kombiniert mit einer eleganten Bluse. Dazu passen Trachtenschuhe, Pumps oder Ballerinas. Alternativ ist ein bodenlanges Abendkleid am Ballabend auch immer gerne gesehen.

Herren sind im Steireranzug traditionell bestens für den Ball gerüstet; selbstverständlich sind aber auch andere Formen der Tracht willkommen: zum Beispiel Lederhosen, die bis ans oder über das Knie reichen, kombiniert mit natur- oder weißfarbenen Kniestrümpfen beziehungsweise Wadenwärmern mit Zopfmuster. Dazu passen ein weißes Hemd mit Umlegekragen oder kleinkarierte Hemden in Grün, Blau oder Rot sowie Haferl- oder Lederschuhe. Wer lieber klassisch-elegant kommt, ist mit einem dunklen Anzug mit Fliege ebenfalls passend gekleidet.

Jetzt Tickets sichern

Die Karten für den fröhliganten Steirerball sind auf www.steirerball.com zu erwerben. Der Eintritt kostet auch heuer unverändert Ꞓ 129,-- Euro pro Karte. Studierende bezahlen für eine Ballkarte bis zum vollendeten 27. Lebensjahr und gegen Vorlage eines gültigen Studierenden-Ausweises unverändert 49,-- Euro.

Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.