Kristina Svensson übernimmt Leitung der ÖPUK-Geschäftsstelle

Wien (OTS) -

Mit 1. November 2026 übernimmt Dr.in Kristina Svensson die Leitung der Geschäftsstelle und das Generalsekretariat der Österreichischen Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK).

Svensson wechselt von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria), wo sie zuletzt den Bereich „Akkreditierung und Qualitätssicherungsverfahren“ leitete, zur ÖPUK. In ihrer letzten Funktion verantwortete sie unter anderem Akkreditierungsverfahren im In- und Ausland, arbeitete eng mit Hochschulen, Ministerien und Behörden zusammen und vertrat die AQ Austria in hochschulpolitischen Arbeitsgruppen auf österreichischer und internationaler Ebene. Zuvor war die promovierte Politikwissenschaftlerin bereits seit 2015 als Projektmanagerin bei der AQ Austria tätig. Internationale Erfahrung sammelte sie unter anderem im Rahmen europäischer Qualitätssicherungsprojekte und als Gutachterin für ENQA.

„Mit Kristina Svensson gewinnt die ÖPUK eine ausgewiesene Kennerin des österreichischen Hochschulsystems, die unsere Universitäten und zugleich die regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen aus langjähriger Praxis kennt. Gerade in einer Phase, in der wesentliche Weichen für die Zukunft des österreichischen Hochschulraums gestellt werden, wollen wir die ÖPUK als starke, konstruktive und, wo notwendig, auch unbequeme Stimme weiterentwickeln. Ich freue mich sehr, dass wir Kristina Svensson dafür gewinnen konnten – und auf die Zusammenarbeit mit ihr“, sagt Martin Rummel, Vorsitzender der ÖPUK.

Als Generalsekretärin wird Svensson gemeinsam mit dem Vorstand die strategische Weiterentwicklung der ÖPUK begleiten, die Interessen der Mitgliedsinstitutionen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit koordinieren und die nationale wie europäische Vernetzung des Verbandes weiter stärken.

Svensson sieht insbesondere in der strategischen Positionierung der Privatuniversitäten großes Potenzial: „Nach fast 15 Jahren im Hochschul-Qualitätsmanagement habe ich die österreichische und internationale Bildungs- und Forschungslandschaft sehr gut kennengelernt und weiß, worauf es ankommt, damit Studierende, Lehrende und Forschende gleichermaßen profitieren. Ich freue mich sehr, meine Expertise und Leidenschaft künftig für die Österreichische Privatuniversitäten Konferenz einzubringen. Mein Ziel ist klar: Ich möchte dazu beitragen, an unseren Mitgliedshochschulen beste Bedingungen für alle zu schaffen, die dort studieren, lehren und forschen. Gleichzeitig möchte ich mich damit für einen starken Wissenschaftsstandort Österreich einsetzen, an dem die unterschiedlichen Hochschulsektoren kooperieren, voneinander lernen und ihre Stärken einbringen.“