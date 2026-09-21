  • 21.09.2026, 09:48:32
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  • OTS0039

AVISO: Pressekonferenz zur Regierungsklausur der NÖ Landesregierung

am Mittwoch, dem 23. September um 12:00 Uhr

St. Pölten (OTS) - 

Geschätzte Medienkollegen!

Am Mittwoch, dem 23. September, findet die achte Regierungsklausur auf Basis des Arbeitsübereinkommens zwischen der Volkspartei Niederösterreich und der Freiheitlichen Partei Niederösterreich statt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Udo Landbauer informieren gemeinsam mit der Regierungsmannschaft im Rahmen einer Pressekonferenz über die kommenden Arbeitsschritte der Landesregierung.

Einladung zur Pressekonferenz

Zeit: Mittwoch, 23. September 2026, 12:00 Uhr
Ort: Ostarrichisaal, NÖ Landhaus, Landhausplatz 1, Haus 1A, 2. Stock

Anmeldung

Wir bitten Sie um Anmeldung unter folgender E-Mail-Adresse: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer

Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Alexander Murlasits
Telefon: +43 676 812 13 742
E-Mail: [email protected]

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