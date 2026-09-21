AVISO Jüdisches Museum Wien: Neue Ausstellung „Heimatlos“

Wien (OTS) -

Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert im JMW Judenplatz von 30. September 2026 bis 4. April 2027 die neue Ausstellung „Heimatlos. Wiener Juden im Exil“. Diese widmet sich der Vertreibung der Wiener Jüdinnen und Juden nach dem „Anschluss“ Österreichs 1938 und ihrem (Über-)Leben im Exil. Anhand von Briefen, Fotografien, Dokumenten und persönlichen Erinnerungsstücken erzählt die Ausstellung von Flucht, Verlust und Neuanfang und zeigt, wie die Erfahrungen von Heimatverlust und Vertreibung bis in die Gegenwart und über Generationen hinweg nachwirken.

Die Vertreter*innen der Medien sind zur Pressebesichtigung der neuen Ausstellung herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Montag, 28. September 2026, 10:30 Uhr

Ort: Jüdisches Museum Wien, Judenplatz 8, 1010 Wien

Beim Medientermin stehen neben Direktorin Barbara Staudinger und Kuratorin Caitlin Gura auch mehrere internationale Leihgeber*innen sowie Nachfahr*innen von Wiener Jüdinnen und Juden im Exil für Gespräche und Interviews zur Verfügung.

Anmeldung erforderlich! Unter der Tel.:+43 1 535 04 31-1519 oder per E-Mail an: [email protected]