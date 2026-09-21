csrTAG 2026 in Alpbach: Wie nachhaltiges Wirtschaften Wettbewerbsfähigkeit stärkt

Wien (OTS) -

Unter dem Motto “R³: Ressourcen. Resilienz. Rentabilität” zeigt der csrTAG 2026 von respACT am 22. Oktober im Congress Centrum Alpbach, wie nachhaltiges Wirtschaften zum Erfolgsfaktor für Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Krisenfestigkeit wird. Mehr als 250 Führungskräfte, Expert*innen und Entscheidungsträger*innen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden erwartet.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Herausforderungen wie Kreislaufwirtschaft, Energieversorgung, ESG-Management und die Umsetzung der neuen EmpCo-Richtlinie. Praxisbeispiele aus Unternehmen sowie interaktive Formate zeigen, wie Unternehmen Ressourceneffizienz, Innovation und Resilienz gezielt stärken können.

“Unternehmen brauchen derzeit vor allem eines: Orientierung. Zwischen ESG-Regulierungen, Energiepreisen, Lieferkettenrisiken und wachsendem Innovationsdruck reicht es nicht mehr aus, nur auf kurzfristige Effizienz zu setzen. Der csrTAG bringt jene Unternehmen und Expert*innen zusammen, die zeigen, wie nachhaltiges Wirtschaften zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden kann. Denn die widerstandsfähigsten Unternehmen der Zukunft werden jene sein, die wirtschaftlichen Erfolg und Verantwortung miteinander verbinden”, betont respACT-Geschäftsführerin Daniela Knieling.

Zu den Programmhighlights zählen die Eröffnungskeynote der Europäischen Investitionsbank (EIB), das Panel zur Zukunft der Kreislaufwirtschaft, die Diskussion zur neuen EmpCo-Richtlinie sowie Praxisbeiträge von Unternehmen wie EVN, Siemens Energy, Kwizda, Volksbank und weiteren Partner*innen. Ergänzt wird das Programm durch Networking-Formate, Business-Pitches und 1:1-Matchmaking-Möglichkeiten. Die detaillierte Pressemitteilung mit weiteren Informationen finden Sie hier.

Weitere Informationen zur Anmeldung und das vollständige Programm: www.csrtag.at

Partner und Unterstützer*innen:

respACT bedankt sich bei seinen Partnern und Unterstützer*innen des csrTAG 2026, darunter das Land Tirol, die Industriellenvereinigung Tirol, die Wirtschaftskammer Tirol, Bureau Veritas Austria GmbH, EVN AG, Gemeinsinn KG, Grant Thornton Austria Sustainability Services GmbH, Haberkorn GmbH, Holcim Österreich GmbH, Klimacent, Klüber Lubrication Austria GmbH, Kwizda Holding GmbH, myclimate Österreich GmbH, Salesianer MITTEX GmbH, Saint-Gobain Austria GmbH, Schachinger Logistik Holding GmbH, Simacek GmbH, Standortagentur Tirol GmbH, sustainable AT GmbH, Terra Institute Austria FlexCo, Tourismusverband Alpbachtal & Tiroler Seenland, Tyrolit AG, unfold consulting GmbH, Volksbank Wien AG, Vöslauer Mineralwasser GmbH.