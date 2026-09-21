Aviso: Medientermin zu Kulturcard Alsergrund

Wien (OTS) -

In der mittlerweile 14. Saison bietet die Kulturcard Alsergrund kostengünstige Eintrittskarten auf zehn Bühnen und macht Bezirkskultur für alle leistbar.

Am Donnerstag, den 24.09.2026, wird um 10:00 Uhr die Kulturcard Alsergrund im Rahmen eines Medientermins im Löblich Theater, (9., Löblichgasse 5/7) präsentiert.

Ihre Gesprächspartner*innen:

Katharina Weninger, BA, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin (in Vertretung der amtsführenden Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Mag.a Veronica Kaup-Hasler)

Mag.a Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Alsergrund

Stefan Mras, Organisator der Kulturcard und Direktor des Theater-Center Forum

sowie Vertreter*innen aller teilnehmenden Theater

Medienvertreter*innen sind herzlich willkommen.