- 21.09.2026, 09:16:32
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Aviso: Medientermin zu Kulturcard Alsergrund
Am Donnerstag, den 24. September, wird um 10:00 Uhr die Kulturcard Alsergrund im Rahmen eines Medientermins im Löblich Theater präsentiert.
In der mittlerweile 14. Saison bietet die Kulturcard Alsergrund kostengünstige Eintrittskarten auf zehn Bühnen und macht Bezirkskultur für alle leistbar.
Am Donnerstag, den 24.09.2026, wird um 10:00 Uhr die Kulturcard Alsergrund im Rahmen eines Medientermins im Löblich Theater, (9., Löblichgasse 5/7) präsentiert.
Ihre Gesprächspartner*innen:
Katharina Weninger, BA, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin (in Vertretung der amtsführenden Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Mag.a Veronica Kaup-Hasler)
Mag.a Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Alsergrund
Stefan Mras, Organisator der Kulturcard und Direktor des Theater-Center Forum
sowie Vertreter*innen aller teilnehmenden Theater
Medienvertreter*innen sind herzlich willkommen.
Rückfragen & Kontakt
Stefanie Berger, BSc MSc
Bezirksvorstehung Alsergrund
+43 676 8118 09123
[email protected]
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