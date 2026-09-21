  • 21.09.2026, 09:16:32
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Aviso: Medientermin zu Kulturcard Alsergrund

Am Donnerstag, den 24. September, wird um 10:00 Uhr die Kulturcard Alsergrund im Rahmen eines Medientermins im Löblich Theater präsentiert.

Wien (OTS) - 

In der mittlerweile 14. Saison bietet die Kulturcard Alsergrund kostengünstige Eintrittskarten auf zehn Bühnen und macht Bezirkskultur für alle leistbar.

Am Donnerstag, den 24.09.2026, wird um 10:00 Uhr die Kulturcard Alsergrund im Rahmen eines Medientermins im Löblich Theater, (9., Löblichgasse 5/7) präsentiert.

Ihre Gesprächspartner*innen:

Katharina Weninger, BA, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin (in Vertretung der amtsführenden Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Mag.a Veronica Kaup-Hasler)
Mag.a Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Alsergrund
Stefan Mras, Organisator der Kulturcard und Direktor des Theater-Center Forum
sowie Vertreter*innen aller teilnehmenden Theater

Medienvertreter*innen sind herzlich willkommen.

Rückfragen & Kontakt

Stefanie Berger, BSc MSc
Bezirksvorstehung Alsergrund
+43 676 8118 09123
[email protected]

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