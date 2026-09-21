E-Bike-Weltpremiere in Ischgl: woom präsentiert das woom EXPLORE BOOST ab 20 Zoll bei E-Bike-WM

Wien/Ischgl (OTS) -

Vom 3. bis 5. September stand das Tiroler Paznaun ganz im Zeichen des weltgrößten E-Bike-Events: Bei der E-Bike WM für Jedermann in Ischgl und Galtür feierte das woom Team eine besondere Premiere: Gemeinsam mit Kindern des woom Kids Advisory Boards traten die woom Crew und ihre Kids bei der internationalen Großveranstaltung mit über 1.500 Teilnehmer*innen aus 37 Nationen an. Auf ihren woom E-Bikes meisterten die jungen Bikerinnen und Biker die anspruchsvolle, 26 Kilometer lange Strecke mit knapp 600 Höhenmetern von Ischgl nach Galtür. Ob Sonne, Regen, steile Anstiege, anspruchsvolle Kieswege oder spritzige Bachüberquerungen – die Nachwuchstalente stellten ihren Kampfgeist unter Beweis und meisterten den Kurs Dank der E-Bike-Extra-Power in den Alpen mit Bravour.

Neben der sportlichen Action im Herzen der Tiroler Bergwelt nutzte woom die WM-Bühne im Rahmen der E-Bike-Expo für einen exklusiven Ausblick auf die Zukunft der Kinder-Mobilität: Die Präsentation des neuen woom EXPLORE BOOST, das im Januar 2027 offiziell auf den Markt kommt. Das Bike erzeugte bei Kindern, Eltern und Branchenexpert*innen großes Interesse und sorgte für begeisterte Testfahrten.

woom EXPLORE BOOST

Mit dem EXPLORE BOOST eröffnet woom eine völlig neue Kategorie auf dem Markt für Kinder-E-Bikes. Das Modell wird in den Größen 20, 24 und 26 Zoll erhältlich sein. Damit bringt woom eine echte Neuheit auf den Markt: Ein vergleichbares E-Bike für Kinder im Grundschulalter (ab 20 Zoll) existiert bisher nicht.

Generell sind bisherige Kinder-E-Bikes meist sehr schwer und auf lange Offroad-Touren mit großen Akkus (250–400 Wh) ausgelegt. woom schlägt bewusst einen anderen Weg ein: Das woom EXPLORE BOOST ist ein leichtes Allround-E-Bike für den Alltag. Es unterstützt Kinder gezielt dabei, längere Strecken, steilere Anstiege oder den Schulweg mühelos zu bewältigen.

Häufig steht das Vorurteil im Raum, E-Bikes würden Kinder träge machen. Das woom EXPLORE BOOST beweist genau das Gegenteil: Es unterstützt beim Bewältigen steiler Hängen und anspruchsvoller Touren und motiviert Kids dazu, öfter und lieber Fahrrad zu fahren. Um das Bike extrem leicht zu halten, setzt woom auf einen kompakten 123-Wh-Akku. Damit lässt sich das Fahrrad auch ohne Motorunterstützung so spielerisch leicht fahren wie ein Bio-Fahrrad.

Für Kinder gemacht, kindgerecht gedacht

Das optimal an die Bedürfnisse von Kindern angepasste E-Bike ist einmalig auf dem Markt. Das Entwicklungsteam von woom definiert ein echtes Kinder-E-Bike nicht über maximale Akku-Reichweite, sondern über ein vollkommen durchdachtes Gesamtpaket:

Minimales Gewicht: Ausgelegt auf müheloses Handling für das Kind und leichten Transport für die Eltern.

Ausgelegt auf müheloses Handling für das Kind und leichten Transport für die Eltern. Einfache & intuitive Bedienung: Volle Konzentration auf das Fahren ohne ablenkenden Schnickschnack. Der handliche Akku lässt sich mit einem Handgriff einsetzen, mühelos im Rucksack verstauen und unkompliziert per USB-C aufladen. Auch ein Ersatz-Akku kann problemlos mitgenommen werden.

Volle Konzentration auf das Fahren ohne ablenkenden Schnickschnack. Der handliche Akku lässt sich mit einem Handgriff einsetzen, mühelos im Rucksack verstauen und unkompliziert per USB-C aufladen. Auch ein Ersatz-Akku kann problemlos mitgenommen werden. Sicherheit im Fokus: Speziell auf Kinder abgestimmte Unterstützungsstufen garantieren ein kontrolliertes Fahrgefühl. Über eine eigene App können Eltern Geschwindigkeitsbegrenzungen einstellen oder Modi deaktivieren.

Speziell auf Kinder abgestimmte Unterstützungsstufen garantieren ein kontrolliertes Fahrgefühl. Über eine eigene App können Eltern Geschwindigkeitsbegrenzungen einstellen oder Modi deaktivieren. Erweiterter Aktionsradius: Das Bike schenkt Kindern Unabhängigkeit – ob für längere Familienausflüge ohne Überforderung oder als eigenständige Mobilitätsalternative zum „Eltern-Taxi“ und Schulbus.

Das Bike schenkt Kindern Unabhängigkeit – ob für längere Familienausflüge ohne Überforderung oder als eigenständige Mobilitätsalternative zum „Eltern-Taxi“ und Schulbus. „Hill Kill“Feature: Bei steilen Anstiegen sorgt der Akku für einen zusätzlichen Extra-Boost. Das Rad erkennt Steigungen und liefert automatisch zusätzliche Motorleistung für müheloses Bergauffahren. Sobald die Strecke wieder flacher wird, wird auch die zusätzliche Motorleistung wieder reduziert.

Bei steilen Anstiegen sorgt der Akku für einen zusätzlichen Extra-Boost. Das Rad erkennt Steigungen und liefert automatisch zusätzliche Motorleistung für müheloses Bergauffahren. Sobald die Strecke wieder flacher wird, wird auch die zusätzliche Motorleistung wieder reduziert. Cleveres Extra: Der Akku dient bei Bedarf unterwegs als praktische Powerbank für andere Geräte.

Technische Eigenschaften im Überblick

Laufradgrößen: 20'', 24'' und 26'' (Größenauswahl bereits ab dem Grunschulalter)

20'', 24'' und 26'' (Größenauswahl bereits ab dem Grunschulalter) Konzept: Leichtes Allround-E-Bike für Alltag, Schulweg und Freizeit

Leichtes Allround-E-Bike für Alltag, Schulweg und Freizeit Akku-Kapazität: 123 Wh (kompakt, leicht, einfach herausnehmbar)

123 Wh (kompakt, leicht, einfach herausnehmbar) Ladefunktion: Unkompliziert aufladbar via USB-C; Akku auch als Powerbank nutzbar

Unkompliziert aufladbar via USB-C; Akku auch als Powerbank nutzbar Sicherheits-Features: Kindergerecht programmierte Unterstützungsstufen; Eltern-App für Geschwindigkeitsbegrenzung und Modus-Steuerung

Kindergerecht programmierte Unterstützungsstufen; Eltern-App für Geschwindigkeitsbegrenzung und Modus-Steuerung Markteinführung: Verkaufsstart im Januar 2027

Das woom EXPLORE BOOST verbindet Leichtigkeit, Sicherheit und Alltagstauglichkeit zu einem einzigartigen Komplettpaket für Kinder und ist ab Januar 2027 im Online-Shop und bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar. Weitere Informationen hier.



Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA, den Mittleren Osten und China – radeln Kids und Teens auf woom bikes.