FW-Kainz: XXL-Regierung im Höhenflug – Wirtschaft am Boden!

Wien (OTS) -

Während Österreichs Unternehmer unter hohen Energiepreisen, explodierenden Lohnnebenkosten, Bürokratie und einer anhaltenden Standortkrise leiden, befindet sich die ÖVP-SPÖ-NEOS-Bundesregierung offenbar im Dauerflugmodus. Laut einem aktuellen „Heute“-Bericht beliefen sich die ausgewiesenen Flugkosten der Ressorts allein im zweiten Quartal 2026 auf rund 1,19 Millionen Euro.

Für die Freiheitliche Wirtschaft (FW) zeigt sich damit einmal mehr die völlig falsche Prioritätensetzung dieser Bundesregierung. Österreich leistet sich mit 21 Regierungsmitgliedern einen aufgeblähten Regierungsapparat – gespart werden soll offenbar überall, nur nicht bei sich selbst.

Statt immer neue Belastungen für Betriebe zu produzieren, muss die Bundesregierung endlich bei den eigenen Strukturen ansetzen. Regierungsapparat und Kabinette verkleinern, Repräsentationsausgaben reduzieren und jeden Steuereuro auf seinen tatsächlichen Nutzen prüfen.

Gleichzeitig braucht Österreich endlich eine echte Standortoffensive: Lohnnebenkosten runter, Energie- und Netzkosten senken, Bürokratie und Gold-Plating zurückfahren sowie Investitionen durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten und stärkere Investitionsanreize erleichtern.

Thomas Kainz, Bundesobmann-Stv. der FW dazu: „Diese XXL-Regierung kann offenbar vor allem eines: abheben. Während unsere Unternehmer jeden Euro zweimal umdrehen müssen, fliegt der Regierungsapparat für Millionen durch die Welt. Österreich braucht keine Regierung im Dauerflug, sondern eine Regierung, die endlich am Boden der wirtschaftlichen Realität ankommt. Gespart werden muss zuerst beim Staat und nicht bei jenen, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen!“