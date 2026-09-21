Aviso PK „Gefahren der Sozialhilfereform“: Caritas, Diakonie und Volkshilfe warnen vor Verschlechterungen

Wien (OTS) -

Viele Details sind noch offen, was die geplante Sozialhilfereform angeht. Doch Caritas, Diakonie und Volkshilfe eint aufgrund des aktuellen Entwurfs die Sorge vor einer Verschlechterung der Lage für besonders vulnerable Gruppen.



Die Sozialhilfeorganisationen fordern daher gemeinsam eine Sozialhilfe, die Armut und soziale Ausgrenzung bekämpft und nicht weiter verschärft.



Kritikpunkte und Vorschläge werden im Rahmen der gemeinsamen Pressekonferenz präsentiert.



Ihre Gesprächspartner*innen sind:

· Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin der Caritas Österreich

· Maria Moser, Direktorin der Diakonie Österreich

· Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

Datum: Mittwoch, 23.9.2026

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum (barrierefrei)

Schwarzspanierstraße 13

1090 Wien

Pressekonferenz: „Gefahren der Sozialhilfereform“: Caritas, Diakonie und Volkshilfe warnen vor Verschlechterungen

Datum: 23.09.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum (barrierefrei)

Schwarzspanierstraße 13

1090 Wien

Österreich