  • 21.09.2026, 08:54:02
  • /
  • OTS0016

Aviso PK „Gefahren der Sozialhilfereform“: Caritas, Diakonie und Volkshilfe warnen vor Verschlechterungen

Im aktuellen Entwurf zur Sozialhilfereform ist Armutsbekämpfung nicht enthalten

Wien (OTS) - 

Viele Details sind noch offen, was die geplante Sozialhilfereform angeht. Doch Caritas, Diakonie und Volkshilfe eint aufgrund des aktuellen Entwurfs die Sorge vor einer Verschlechterung der Lage für besonders vulnerable Gruppen.

Die Sozialhilfeorganisationen fordern daher gemeinsam eine Sozialhilfe, die Armut und soziale Ausgrenzung bekämpft und nicht weiter verschärft.

Kritikpunkte und Vorschläge werden im Rahmen der gemeinsamen Pressekonferenz präsentiert.

Ihre Gesprächspartner*innen sind:
· Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin der Caritas Österreich
· Maria Moser, Direktorin der Diakonie Österreich
· Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

Datum: Mittwoch, 23.9.2026
Uhrzeit: 09:30 Uhr

Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum (barrierefrei)
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien

Pressekonferenz: „Gefahren der Sozialhilfereform“: Caritas, Diakonie und Volkshilfe warnen vor Verschlechterungen



Datum: 23.09.2026, 09:30 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum (barrierefrei)


Schwarzspanierstraße 13

1090 Wien


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
Volkshilfe Österreich
 Ruth Schink
 Telefon: 0676 83 402 222
 E-Mail: [email protected]
 OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VHO
Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen
Stichworte
Channel
 Anhang 
 [Mittwoch, 23.09.2026, 09:30] 
 Volkshilfe Österreich 
 Rückfragen & Kontakt 
Volkshilfe Österreich
 Ruth Schink
 Telefon: 0676 83 402 222
 E-Mail: [email protected]
So erreichen Sie uns
APA-Comm GmbH
 Laimgrubengasse 10 
 1060 Wien, Österreich 
PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310
APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234
Services
PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen

OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels
Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus
Bleiben Sie informiert
OTS-Mailabo
APA-Blog

 Newsletter Abonnieren 
Disclaimer
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright