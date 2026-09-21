- 21.09.2026, 08:54:02
- /
- OTS0016
Aviso PK „Gefahren der Sozialhilfereform“: Caritas, Diakonie und Volkshilfe warnen vor Verschlechterungen
Im aktuellen Entwurf zur Sozialhilfereform ist Armutsbekämpfung nicht enthalten
Viele Details sind noch offen, was die geplante Sozialhilfereform angeht. Doch Caritas, Diakonie und Volkshilfe eint aufgrund des aktuellen Entwurfs die Sorge vor einer Verschlechterung der Lage für besonders vulnerable Gruppen.
Die Sozialhilfeorganisationen fordern daher gemeinsam eine Sozialhilfe, die Armut und soziale Ausgrenzung bekämpft und nicht weiter verschärft.
Kritikpunkte und Vorschläge werden im Rahmen der gemeinsamen Pressekonferenz präsentiert.
Ihre Gesprächspartner*innen sind:
· Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin der Caritas Österreich
· Maria Moser, Direktorin der Diakonie Österreich
· Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich
Datum: Mittwoch, 23.9.2026
Uhrzeit: 09:30 Uhr
Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum (barrierefrei)
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Pressekonferenz: „Gefahren der Sozialhilfereform“: Caritas, Diakonie und Volkshilfe warnen vor Verschlechterungen
Datum: 23.09.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum (barrierefrei)
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Volkshilfe Österreich
Ruth Schink
Telefon: 0676 83 402 222
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VHO