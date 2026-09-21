Mehr als 50.000 Ambulanztermine im Wiener Gesundheitsverbund über 1450 gebucht

Wien (OTS) -

Seit Juli 2025 können Patient*innen Erst-Termine in Ambulanzen des Wiener Gesundheitsverbundes durch einen Anruf bei der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 Wien vereinbaren. Dafür braucht es nur eine ärztliche Überweisung. Seither wurden bereits 52.269 Termine über 1450 gebucht.

Die Expert*innen von 1450 vermitteln Patient*innen anhand ihrer Diagnose in die für sie passende Klinik-Ambulanz und buchen dort direkt einen verfügbaren Termin. Damit müssen Patient*innen nicht mehr selbst nach der richtigen Anlaufstelle suchen oder mehrere Ambulanzen kontaktieren. Wie stark das Angebot bereits genutzt wird, zeigt das Beispiel der Klinik Donaustadt. Dort erfolgen inzwischen etwa 43 Prozent der Terminbuchungen über 1450.

„Mit der Terminbuchung über 1450 machen wir den Zugang zu unseren Ambulanzen so einfach wie möglich. Für Patient*innen bedeutet das weniger Aufwand und mehr Orientierung, für den Wiener Gesundheitsverbund bessere Planbarkeit und effizientere Abläufe. Wir bauen das System schrittweise auch für Folge- und Kontrolltermine aus“, betont Michael Binder, Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes.

Das Angebot wird zunehmend genutzt: 2026 erfolgen über 1450 durchschnittlich rund 4.000 Terminbuchungen pro Monat, Tendenz steigend. Auch die Zahl der teilnehmenden Klinik-Ambulanzen wird laufend erweitert. Derzeit sind Termine in rund 225 Ambulanzen des Wiener Gesundheitsverbundes über 1450 buchbar.

In Wien wird 1450 vom Fonds Soziales Wien (FSW) betrieben. FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler zum jüngsten Service-Ausbau: „Je mehr Services bei 1450 gebündelt werden, desto leichter finden sich die Wiener*innen im Gesundheitssystem zurecht und desto schneller kommen sie zur passenden Versorgung. Gemeinsam mit dem Wiener Gesundheitsverbund haben wir einen weiteren Meilenstein für dieses Ziel erreicht. Damit entwickelt sich die 1450 konsequent als erste Anlaufstelle und Wegweiser im Gesundheitssystem weiter.“

1450 als zentrale Anlaufstelle für die Terminvereinbarung

Die 1450 bündelt in Wien durch den stetigen Ausbau der vergangenen Jahre mittlerweile zahlreiche Gesundheitsservices. Bei der Terminvereinbarung für die Ambulanzen des Wiener Gesundheitsverbundes übernimmt 1450 auch eine Lotsenfunktion. Beim Anruf wird geprüft, welche Diagnose vorliegt und ob die erforderliche ärztliche Überweisung vorhanden ist. Eine Datenbank mit rund 2.220 erfassten Diagnosen zeigt, welche Ambulanzen für die jeweilige Diagnose zuständig und wo freie Termine verfügbar sind. So kann direkt ein passender Termin vereinbart und gebucht werden. Die Termindetails erhalten Patient*innen anschließend per SMS oder E-Mail. Für eine bessere Erreichbarkeit wurden die Servicezeiten für die Terminvereinbarung auf 8 bis 20 Uhr an Werktagen erweitert. Damit brauchen Patient*innen für ihren Ersttermin nur eine zentrale Anlaufstelle und werden von dort gezielt in die passende Ambulanz vermittelt.

Rückruf zur Terminvereinbarung online anfordern

Seit Mai 2026 können Patient*innen unter ambulanz.terminbuchung.wien einen Rückruf zur Terminvereinbarung anfordern. Damit steht neben dem direkten Anruf bei 1450 eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, einen Erst-Termin zu vereinbaren.

Weitere Informationen zur Terminbuchung in den Klinik-Ambulanzen des Wiener Gesundheitsverbundes: https://gesundheitsverbund.at/ambulanz-termin/