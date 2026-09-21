Spannende Kulturwoche in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Die neue Mitmach-Ausstellung „Eine Familienpackung Glück – was man für Geld nicht kaufen kann“, läuft von September 2026 bis Juni 2027 im Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl in Oberndorf an der Melk und widmet sich den großen ebenso wie den kleinen Glücksmomenten und all dem, was Glück bedeuten kann. Infos: www.kinderbuchhaus.at

Das Theaterforum Schwechat zeigt am Mittwoch, 23. September, die Eigenproduktion „Die Präsidentinnen“, bei der sich Erna, Grete und Mariedl auf einer sprachgewaltigen Reise durch Erinnerungen an die Vergangenheit, Sorgen um die Zukunft und die Sehnsucht nach einem besseren Leben begeben. Eine tiefgründige, rabenschwarze und im besten Sinne österreichische Komödie von Werner Schwab. Infos zu den Spielterminen: www.forumschwechat.com

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Mittwoch, 23., und Donnerstag, 24. September, den Film „Verflucht normal“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs. „Verflucht normal“ erzählt mit Lebenslust und feinem Witz vom Leben mit Tourette und von der Sehnsucht, so akzeptiert und gesehen zu werden, wie man ist. Infos: www.filmzuckerl.at

Das Musikfestival „More Ohr Less“ unter der künstlerischen Leitung von Hans-Joachim Roedelius präsentiert sich von Donnerstag, 24., bis Sonntag, 27. September, unter dem heurigen Festivalmotto „EO IPSO“ wieder an drei Schauplätzen in Baden. Infos: www.more-ohr-less.com

Die laufende, 28. Spielzeit KlassikFestival Schloss Kirchstetten hält ab 25. September ein buntes Herbstprogramm im historischen Maulpertsch-Saal von Schloss Kirchstetten bereit. Den Auftakt bildet am Freitag, 25. September, 19.30 Uhr, das Festkonzert zum Jubiläum der historischen Kirchenorgel von Kirchstetten. Am Samstag, 26. September, 19.30 Uhr, folgt mit „Wiener Blut“ eine szenische Operettenaufführung mit Musik von Johann Strauss. Ein besonderes Familienerlebnis bietet am Sonntag, 27. September, 15 Uhr, die KinderOperette „Der gestiefelte Kater“. Weitere Termine bis Oktober unter: www.schloss-kirchstetten.at

„Manigvalt – Klänge des Mittelalters“ sind am Samstag, 26. September, 17 Uhr, im Zuge des Variacello Festivals im Festsaal des BORG Wiener Neustadt zu hören. Infos und weitere Herbsttermine: www.variacello.com

Am Samstag, 26. September 2026, startet das Festspielhaus St. Pölten mit einem mehrteiligen Abend des international renommierten Ballet BC aus Vancouver in eine besondere Spielzeit 2026/2027: Getreu dem Motto FEST/IM MOMENT feiert das Festspielhaus mit 30 großen und kleinen FEST/MOMENTEN seinen 30. Geburtstag. Gesamtes Programm unter: www.festspielhaus.at

Nach der Sommerpause lädt die Hainburger Haydngesellschaft am Samstag, 26. September, 18 Uhr zum Festkonzert anlässlich des 45-jährigen Bestehens in die Kulturfabrik Hainburg, bei dem das Auftragswerk Hommage an Joseph Haydn von Eduard Kutrowatz zur Uraufführung gelangt. Infos: www.haydngesellschaft.at

Bei der beliebten Veranstaltung „Pferdekraft“ am Samstag, 26. September, steht von 10 bis 17 Uhr die Rolle des Pferdes in der bäuerlichen Arbeitswelt anno dazumal im Museumsdorf Niedersulz im Mittelpunkt. Zudem wird die neue Dauerausstellung „Auf Rädern und Kufen – Transportfahrzeuge anno dazumal“ um 16 Uhr eröffnet. Infos: www.museumsdorf.at

Am Samstag, 26. September, ab 13.30 Uhr feiert das Landestheater Niederösterreich vor der Premiere des Familienstücks „Die Sache mit dem Gruselwusel“ von Christine Nöstlinger die neue Sparte „Das junge Landestheater“ mit einem bunten Kinderfest ihre Geburtsstunde. Bei freiem Eintritt gibt es ein vielfältiges Programm mit Technik-Show, Kinderschminken, der Gruselwuselparade und auch einem Glücksrad. Die Premiere des Nöstlinger-Stücks findet um 16 Uhr in der Bühne im Hof statt. www.landestheater.net

Im Haus der Kunst in Baden wird das Ensemble der Beethoven-Serenade am Sonntag, 27. September, um 16 Uhr, das Publikum im Rahmen der Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich mit Liedern von Beethoven, Mozart und Schubert verzaubern, ergänzt durch Lyrik und Prosa aus der Zeit des Genius Loci. Weitere Termine und Infos: www.badeninkultur.eu

Unter dem Motto „Denkmale: Wert für alle“ findet am 27. September wieder der jährliche Tag des Denkmals statt. Die Ehemalige Synagoge St. Pölten kann bei freiem Eintritt besucht werden. Zudem wird von 15 bis 16 Uhr eine Führung durch das Haus angeboten (Euro 5,50). Infos: www.ehemalige-synagoge.at

Die Ausstellung „Künstlertausch“ des Künstlerkreises Neubeuern ist bis Sonntag, 27. September, in der Galerie Stiegenwirt in Wullersdorf zu sehen. 21 Künstlerinnen und Künstler geben dabei einen Einblick in die aktuelle Kunstszene der bayerischen Marktgemeinde.

Die Vernissage der Gruppenausstellung „art*envielfalt“ der Künstlergruppe art*envielfalt.kunst.vereint findet mit einer Lesung von Rainer Lammers am Mittwoch, 30. September, um 19 Uhr, im Theater am Steg in Baden statt. Gezeigt wird die Schau von 1. bis 10. Oktober. Infos: www.baden.gv.at

Literatur im Kino präsentiert am Mittwoch, 30. September, 19 Uhr, den Film „Unterwegs im Kremstal“ (2026) von Attila und Sonja Molnár im Arkadensaal in Langenlois. Martin Heidl und Wolfgang Kühn vermessen das Kremstal literarisch. Infos: dum.at

Der Künstler und Typografiker Günther Esterer bietet druckgrafische Kurse im nitsch museum/MAMUZ Museum Mistelbach an. An drei Samstagen können Flachdruck-Monotypie, Linoldruck und Kaltnadelradierung kennengelernt und erlernt werden. Die Kurse starten ab Samstag, 3. Oktober, und sind ab sofort buchbar unter www.nitschmuseum.at sowie www.mamuz.at.