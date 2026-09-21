Einfacher reisen, selbstbestimmt unterwegs: Westbahn ermöglicht barrierearmes Reisen in Zusammenarbeit mit Behindertenanwältin

Wien (OTS) -

Mobilität bedeutet Teilhabe. Deshalb setzt die Westbahn laufend Maßnahmen, um Bahnreisen für Menschen mit Behinderungen möglichst einfach und selbstbestimmt zugänglich zu machen. Von der barrierefreien digitalen Reiseplanung über niveaufreies Einsteigen, barrierefreie Toiletten, breite Gänge und Rampen bis hin zu kostenlosen Reservierungen für Rollstuhl-Stellplätze und Begleitpersonen bietet die Westbahn zahlreiche Angebote für barrierearmes Reisen.

Nun folgt der nächste Schritt: Aufgrund der Zusammenarbeit mit und der Hinweise von der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen, Mag.a Christine Steger, können Begleitpersonen seit Neuestem direkt im regulären Buchungsprozess über Website und App hinzugefügt werden. Ticketkauf und Sitzplatzreservierung erfolgen damit in einem einzigen Vorgang. Das erleichtert die Reiseplanung und reduziert organisatorische Hürden weiter.

Die Westbahn hat auch ihre Website und den Webshop konsequent barrierefrei weiterentwickelt. Sämtliche Inhalte und Buchungsprozesse sind so gestaltet, dass sie auch mit allen Screenreadern einfach genutzt werden können. Menschen mit Sehbeeinträchtigungen können sich dadurch selbständig informieren, Tickets buchen und ihre Reise planen.

„Barrierefreiheit bedeutet mehr als die Beseitigung baulicher Hindernisse. Auch digitale und organisatorische Abläufe müssen so gestaltet sein, dass Menschen mit Behinderungen Angebote selbstbestimmt und ohne zusätzliche Hürden nutzen können. Die neue Buchungsmöglichkeit zeigt, wie Barrieren im Alltag konkret abgebaut werden können“, so Steger.

Menschen mit einem Behindertenpass, der die Notwendigkeit einer Begleitperson ausweist, können ihre Begleitperson weiterhin kostenlos mitnehmen. Fahrgäste mit einem Klimaticket Ö Spezial können gemeinsam mit ihrer Begleitperson kostenlos in der Comfort Class reisen.

„Mobilität darf nicht an organisatorischen Hürden scheitern. Unser Anspruch ist es, allen Fahrgästen einen einfachen Zugang zu unserem Angebot zu ermöglichen. Mit der direkten Buchung von Begleitpersonen schaffen wir mehr Komfort, mehr Selbstbestimmung und eine spürbare Erleichterung bei der Reiseplanung“, so Westbahn-Geschäftsführer DI Thomas Posch.

Die Westbahn versteht Barrierefreiheit als laufenden Entwicklungsprozess. Gemeinsam mit Selbstvertreter:innen, Interessensvertretungen sowie anderen Expert:innen werden bestehende Angebote laufend weiterentwickelt, um Mobilität möglichst niederschwellig zugänglich zu machen.