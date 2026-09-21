- 21.09.2026, 08:15:32
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- OTS0007
Termine am 21. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, 17. Wiener Gemeinderat auf Verlangen (1., Rathaus), Livestream auf www.wien.gv.at
(Schluss) red
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