Ein Abend des Dialogs: Verleihung des Anas Schakfeh Preises heute im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Die Gemeinnützige Privatstiftung Anas Schakfeh (GPAS) lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur Verleihung des Anas Schakfeh Preises 2026 ein, die heute Abend unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig im Festsaal des Wiener Rathauses stattfindet. Persönlichkeiten aus Politik, Religion, Justiz und Diplomatie kommen zu einem Abend zusammen, der den Dialog zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen sichtbar macht, für den der Preis steht.

Der Preis stellt das außergewöhnliche Wirken von Menschen in den Mittelpunkt, die sich in den Dienst unserer Gesellschaft und des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts stellen. Dabei drückt die Ehrung nicht nur eine Anerkennung der Arbeit Einzelner aus, sondern stellt auch eine Einladung an alle dar, Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft zu übernehmen.

Der Anas Schakfeh Preis wird 2026 in den folgenden Kategorien vergeben:

Verdienste um den Islam und die Partizipation von Musliminnen und Muslimen in Österreich und Europa

Verdienste um Förderung von Frauen und ihrer Beteiligung an der Gesellschaft

Verdienste im Bereich der Menschenrechte, der Demokratie und der Förderung der Rechtsstaatlichkeit

sowie ein Sonderpreis

Neben den Preisträgerinnen und Preisträgern werden zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Justiz, Wissenschaft, Kunst, Religion und Diplomatie erwartet, darunter:

Mag. Wolfgang Sobotka, Erster Nationalratspräsident und Innenminister a. D., Schirmherr der ersten Anas Schakfeh Preisverleihung

Dr. Werner Fasslabend, Zweiter Nationalratspräsident und Verteidigungsminister a. D.

Maria Rauch-Kallat, Frauen- und Gesundheitsministerin a. D.

Mag. Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich

Prof.in Dr.in Cornelia Richter, Bischöfin der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich

Vertreterinnen und Vertreter des diplomatischen Corps zahlreicher Länder

Im Rahmen eines Festakts werden die Preisträgerinnen und Preisträger gewürdigt. Im Anschluss besteht bei einem Buffet die Möglichkeit für Interviews, Fotos und persönliche Gespräche.

Akkreditierung: Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zur Veranstaltung aus organisatorischen Gründen nur nach erfolgter Akkreditierung möglich ist.

Anas Schakfeh Preisverleihung im Wiener Rathaus

Datum: 21.09.2026, 18:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Festsaal des Wiener Rathauses