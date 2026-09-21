  • 21.09.2026, 08:06:02
  • /
  • OTS0006

Ein Abend des Dialogs: Verleihung des Anas Schakfeh Preises heute im Wiener Rathaus

Presseinladung/Medieninformation 21.09.2026

Wien (OTS) - 

Die Gemeinnützige Privatstiftung Anas Schakfeh (GPAS) lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur Verleihung des Anas Schakfeh Preises 2026 ein, die heute Abend unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig im Festsaal des Wiener Rathauses stattfindet. Persönlichkeiten aus Politik, Religion, Justiz und Diplomatie kommen zu einem Abend zusammen, der den Dialog zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen sichtbar macht, für den der Preis steht.

Der Preis stellt das außergewöhnliche Wirken von Menschen in den Mittelpunkt, die sich in den Dienst unserer Gesellschaft und des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts stellen. Dabei drückt die Ehrung nicht nur eine Anerkennung der Arbeit Einzelner aus, sondern stellt auch eine Einladung an alle dar, Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft zu übernehmen.

Der Anas Schakfeh Preis wird 2026 in den folgenden Kategorien vergeben:

  • Verdienste um den Islam und die Partizipation von Musliminnen und Muslimen in Österreich und Europa
  • Verdienste um Förderung von Frauen und ihrer Beteiligung an der Gesellschaft
  • Verdienste im Bereich der Menschenrechte, der Demokratie und der Förderung der Rechtsstaatlichkeit
  • sowie ein Sonderpreis

Neben den Preisträgerinnen und Preisträgern werden zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Justiz, Wissenschaft, Kunst, Religion und Diplomatie erwartet, darunter:

  • Mag. Wolfgang Sobotka, Erster Nationalratspräsident und Innenminister a. D., Schirmherr der ersten Anas Schakfeh Preisverleihung
  • Dr. Werner Fasslabend, Zweiter Nationalratspräsident und Verteidigungsminister a. D.
  • Maria Rauch-Kallat, Frauen- und Gesundheitsministerin a. D.
  • Mag. Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich
  • Prof.in Dr.in Cornelia Richter, Bischöfin der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich
  • Vertreterinnen und Vertreter des diplomatischen Corps zahlreicher Länder

Im Rahmen eines Festakts werden die Preisträgerinnen und Preisträger gewürdigt. Im Anschluss besteht bei einem Buffet die Möglichkeit für Interviews, Fotos und persönliche Gespräche.

Akkreditierung: Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zur Veranstaltung aus organisatorischen Gründen nur nach erfolgter Akkreditierung möglich ist.

Anas Schakfeh Preisverleihung im Wiener Rathaus



Datum: 21.09.2026, 18:00 Uhr


Art: Gesellschaft


Ort: Festsaal des Wiener Rathauses




 Rückfragen & Kontakt 
Gemeinnützige Privatstiftung Anas Schakfeh
 Rania Schakfeh, BA
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.gpas.at
 OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF
Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen
Stichworte
Channel
 Anhang 
 [Montag, 21.09.2026, 18:00] 
 Gemeinnützige Privatstiftung Anas Schakfeh 
 Rückfragen & Kontakt 
Gemeinnützige Privatstiftung Anas Schakfeh
 Rania Schakfeh, BA
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.gpas.at
So erreichen Sie uns
APA-Comm GmbH
 Laimgrubengasse 10 
 1060 Wien, Österreich 
PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310
APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234
Services
PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen

OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels
Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus
Bleiben Sie informiert
OTS-Mailabo
APA-Blog

 Newsletter Abonnieren 
Disclaimer
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright