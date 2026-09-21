  • 21.09.2026, 08:00:43
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Spezi® gibt's jetzt auch ohne Zucker

Österreichs beliebten Cola-Orange-Mix gibt es jetzt auch in der Zero-Variante.

Spezi Zero 0,5L

Mit Spezi® Zero erfüllen wir einen lang gehegten Wunsch vieler Konsumentinnen und Konsumenten. Unser Ziel war es, den einzigartigen Spezi®-Geschmack auch ohne Zucker anzubieten – und zwar ohne Kompromisse beim Geschmack. Mit Spezi® Zero bieten wir eine zuckerfreie Alternative für alle, die bewusst genießen möchten und dabei nicht auf das typische Spezi®-Erlebnis verzichten wollen

Marketingleiter Claus Hofmann-Credner

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Wien (OTS) - 

Spezi® erweitert sein Sortiment – jetzt gibt es den beliebten Cola-Orange-Mix auch ganz ohne Zucker. Seit Ende Juli ist Spezi® Zero im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich: in der praktischen 1,5-Liter-PET-Flasche für zuhause und ab ab sofort zusätzlich in der handlichen 0,5-Liter-PET-Flasche für unterwegs. Mit prickelndem Cola, 6 Prozent echtem Fruchtsaft und dem originalen Spezi®-Geschmack bleibt alles erhalten, was Spezi® ausmacht – nur eben ohne Zucker. Ganz nach dem Motto: Voll Spezi®. Null Zucker. „Mit Spezi® Zero erfüllen wir einen lang gehegten Wunsch vieler Konsumentinnen und Konsumenten. Unser Ziel war es, den einzigartigen Spezi®-Geschmack auch ohne Zucker anzubieten – und zwar ohne Kompromisse beim Geschmack. Mit Spezi® Zero bieten wir eine zuckerfreie Alternative für alle, die bewusst genießen möchten und dabei nicht auf das typische Spezi®-Erlebnis verzichten wollen“, sagt Marketingleiter Claus Hofmann-Credner.

Spezi® Zero überzeugt bereits vor dem Verkaufsstart

Noch vor dem Marktstart wurde Spezi® Zero von österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten getestet – mit einem erfreulichen Ergebnis: 80 Prozent bewerten den Geschmack der neuen zuckerfreien Variante positiv. „Spezi® steht seit jeher für einzigartigen Geschmack. Unser Anspruch war es, dieses Geschmackserlebnis auch ohne Zucker zu bieten. Eine Geschmacks- und Designgefälligkeit von 80% sowie eine Kaufwahrscheinlichkeit von 66% zeigen, dass wir dieses Ziel erreicht haben“, freut sich auch Manuel Raunig, Produktmanager bei Spezi®.

Voll Spezi®. Null Zucker.

Mit Spezi® Zero erweitert die österreichische Kultmarke ihr Sortiment um eine zuckerfreie Variante. Ob zuhause oder unterwegs – dank der neuen 1,5-Liter- und 0,5-Liter-PET-Flaschen ist Spezi® Zero für jede Gelegenheit die passende Begleitung. Damit müssen Fans des beliebten Cola-Orange-Mix künftig nicht mehr zwischen bewusstem Genuss und dem typischen Spezi®-Geschmack wählen. Denn auch ohne Zucker bleibt Spezi® genau das, was es seit Jahrzehnten ausmacht: unverwechselbar fruchtig, erfrischend und typisch österreichisch.

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Clara Girstmair, MA
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