Hochschule Campus Wien: Internationale Fachtagung „Celebrating Good Work“ am 6. und 7. Oktober 2026

Wien (OTS) -

Wie kann Kinderschutz gelingen, wenn Forschung, Praxis und internationale Expertise zusammenwirken? Antworten darauf liefert die internationale Fachtagung „Celebrating Good Work – Gelingende Praxis der sicherheitsorientierten, lösungsfokussierten Arbeit im Kinderschutz“, die das Department Sozialwissenschaften der Hochschule Campus Wien am 6. und 7. Oktober 2026 ausrichtet. Gemeinsam mit SOP International bringt der berufsbegleitende Masterstudiengang Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit Fachkräfte, Forschende und Entscheidungsträger*innen aus Österreich, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden zusammen. Im Mittelpunkt stehen innovative Ansätze für einen wirksamen, ressourcenorientierten Kinderschutz sowie der internationale Austausch über erfolgreiche Praxismodelle.

Internationale Vernetzung stärkt die Qualität im Kinderschutz

„Kinderschutz gelingt am besten dort, wo unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Mit „Celebrating Good Work“ schaffen wir einen Raum, in dem internationale Erfahrungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und die Expertise der Praxis voneinander lernen können. Dieser Austausch stärkt nicht nur die Qualität professioneller Kinderschutzarbeit, sondern eröffnet auch neue Impulse für die Ausbildung zukünftiger Sozialarbeiter*innen“, sagt Andrea Jedinger, Senior Lecturer im Masterstudiengang Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit der Hochschule Campus Wien und Organisatorin der Konferenz.

Forschung trifft internationale Praxis

An beiden Veranstaltungstagen präsentieren Expert*innen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse sowie erfolgreiche Praxisbeispiele aus unterschiedlichen europäischen Ländern. Im Fokus stehen unter anderem die Erfahrungen von Eltern im Gefährdungsprozess, die Weiterentwicklung sicherheitsorientierter Praxis sowie die Verbindung von Sozialraumorientierung und Kinderschutz. Ergänzt werden die Fachvorträge durch interaktive Workshops, in denen die Teilnehmenden konkrete Methoden für ihre berufliche Praxis vertiefen. Themen sind unter anderem die Sicherheitsplanung mit Kindern, die nachhaltige Implementierung lösungsfokussierter Arbeitsweisen in Organisationen sowie Strategien für eine gelingende Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteur*innen im Kinderschutz. Der hohe Praxisbezug und der intensive Austausch machen die Tagung zu einer wichtigen Plattform für Fachkräfte im deutschsprachigen Raum.

Programmhighlights

Dienstag, 6. Oktober 2026

Tagungseröffnung

Forschungsvorträge zu aktuellen Entwicklungen im Kinderschutz

Internationale Praxisbeispiele aus Österreich, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden

Interaktive Workshops zu sicherheitsorientierter und lösungsfokussierter Arbeit

Mittwoch, 7. Oktober 2026

Wissenschaftlicher Vortrag zur Verbindung von Sozialraumorientierung und sicherheitsorientierter Praxis

Austausch mit den Referent*innen

Parallel stattfindende Fachworkshops zu unterschiedlichen Methoden und Anwendungsfeldern

Hochschule Campus Wien als Impulsgeberin für gesellschaftliche Herausforderungen

Mit der Tagung unterstreicht die Hochschule Campus Wien ihre strategische Ausrichtung, wissenschaftliche Erkenntnisse konsequent mit der Praxis zu verbinden und gesellschaftlich relevante Zukunftsthemen aktiv mitzugestalten. Als größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften Österreichs versteht sie sich als Ort des internationalen Wissenstransfers, an dem Forschung, Lehre und Praxis gemeinsam innovative Lösungen für aktuelle Herausforderungen entwickeln. Die Fachtagung stärkt den Dialog zwischen Wissenschaft, Kinder- und Jugendhilfe sowie internationalen Partnerinstitutionen und schafft nachhaltige Netzwerke für die Weiterentwicklung professioneller Kinderschutzarbeit.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen, kostenfrei an der Konferenz teilzunehmen.



Akkreditierung:

Silvia Haselhuhn, MA, MSc

E-Mail: [email protected]

Weitere Informationen zum Programm und Ticketerwerb hier.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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