- 20.09.2026, 17:38:02
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REMINDER - AVISO: Gewaltschutz wird konsequent weiterentwickelt
Fünf Jahre konsequente Arbeit an Tätern in den Beratungsstellen „Gewaltprävention“ – 21. September 2026, 12:15 Uhr
Anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Beratungsstellen für Gewaltprävention findet am 21. September 2026 eine Festveranstaltung statt. Eröffnet wird die Veranstaltung mit Statements von Innenminister Gerhard Karner, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer. Im Mittelpunkt stehen anschließend Impulsvorträge und eine Podiumsdiskussion zum österreichischen Hilfesystem bei Gewalt in der Privatsphäre.
Wann: 21. September 2026, 12:15 Uhr (Doorstep) und 12:30 (Beginn Festveranstaltung)
Wo: Foyer des Bundeskriminalamts, Josef-Holaubek-Platz 1, 1090 Wien
Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/mryv2b2j
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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