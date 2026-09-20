  • 20.09.2026, 17:38:02
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  • OTS0029

REMINDER - AVISO: Gewaltschutz wird konsequent weiterentwickelt

Fünf Jahre konsequente Arbeit an Tätern in den Beratungsstellen „Gewaltprävention“ – 21. September 2026, 12:15 Uhr

Wien (OTS) - 

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Beratungsstellen für Gewaltprävention findet am 21. September 2026 eine Festveranstaltung statt. Eröffnet wird die Veranstaltung mit Statements von Innenminister Gerhard Karner, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer. Im Mittelpunkt stehen anschließend Impulsvorträge und eine Podiumsdiskussion zum österreichischen Hilfesystem bei Gewalt in der Privatsphäre.

Wann: 21. September 2026, 12:15 Uhr (Doorstep) und 12:30 (Beginn Festveranstaltung)

Wo: Foyer des Bundeskriminalamts, Josef-Holaubek-Platz 1, 1090 Wien

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/mryv2b2j

Rückfragen & Kontakt

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Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
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