FSG-younion: Unsere Zukunft in Bewegung

Wien (OTS) -

Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft (FSG-younion) ist seit jeher eine aktive Bewegung, weil sie gemeinsam mit ihren Mitgliedern Gesellschaft, Arbeitswelten, öffentliche Dienste und darüber hinaus weiterentwickelt hat. Aus dieser Bewegung heraus wurden Verbesserungen erkämpft, soziale Sicherheit gestärkt und die Interessen der Arbeitnehmer:innen erfolgreich vertreten. Diese Grundwerte Solidarität, Gerechtigkeit und eine starke Daseinsvorsorge bleiben dabei unverändert der Kompass für unsere Zukunft von morgen.

Mit der bevorstehenden 2. Bundesfraktionskonferenz der younion _ Die Daseinsgewerkschaft setzen wir uns neue Ziele für das heute von morgen. Denn die Herausforderungen unserer Zeit verlangen nach neuen Antworten und mutigen Entscheidungen. Wer die Zukunft gestalten will, muss bewegen.

Die FSG-younion ist in Bewegung.

Gemeinsam mit den Menschen, für die Menschen und mit dem klaren Ziel, die Arbeits- und Lebenswelt von morgen aktiv zu definieren.



2. Fraktionelle Bundesfrauenkongress der Sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft

22.09.2026 von 10:00 bis 12:00

Austria Center Vienna

2. Bundesfraktionskonferenz in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft

23.09.2026 von 11:00 bis voraussichtlich 16:00

Austria Center Vienna

Die Zukunft ist hier.

Wir bewegen sie.