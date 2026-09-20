  • 20.09.2026, 12:00:02
  • /
  • OTS0023

FSG-younion: Unsere Zukunft in Bewegung

Wien (OTS) - 

Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft (FSG-younion) ist seit jeher eine aktive Bewegung, weil sie gemeinsam mit ihren Mitgliedern Gesellschaft, Arbeitswelten, öffentliche Dienste und darüber hinaus weiterentwickelt hat. Aus dieser Bewegung heraus wurden Verbesserungen erkämpft, soziale Sicherheit gestärkt und die Interessen der Arbeitnehmer:innen erfolgreich vertreten. Diese Grundwerte Solidarität, Gerechtigkeit und eine starke Daseinsvorsorge bleiben dabei unverändert der Kompass für unsere Zukunft von morgen.

Mit der bevorstehenden 2. Bundesfraktionskonferenz der younion _ Die Daseinsgewerkschaft setzen wir uns neue Ziele für das heute von morgen. Denn die Herausforderungen unserer Zeit verlangen nach neuen Antworten und mutigen Entscheidungen. Wer die Zukunft gestalten will, muss bewegen.

Die FSG-younion ist in Bewegung.
Gemeinsam mit den Menschen, für die Menschen und mit dem klaren Ziel, die Arbeits- und Lebenswelt von morgen aktiv zu definieren.

2. Fraktionelle Bundesfrauenkongress der Sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft
22.09.2026 von 10:00 bis 12:00
Austria Center Vienna

2. Bundesfraktionskonferenz in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft
23.09.2026 von 11:00 bis voraussichtlich 16:00
Austria Center Vienna

Die Zukunft ist hier.
Wir bewegen sie.

Rückfragen & Kontakt

FSG-younion - Sozialdemokratische Gewerkschafter:innen in der younion
_ Die Daseinsgewerkschaft
Medien & Öffentlichkeitsarbeit
Hans Adrian Dorfmeister-Pölzer
Telefon: +436646145300
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.younion-fsg.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen (FSG im ÖGB)

Rückfragen & Kontakt

FSG-younion - Sozialdemokratische Gewerkschafter:innen in der younion
_ Die Daseinsgewerkschaft
Medien & Öffentlichkeitsarbeit
Hans Adrian Dorfmeister-Pölzer
Telefon: +436646145300
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.younion-fsg.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright