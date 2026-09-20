Internationaler Filmpreis für SalzburgerLand Tourismus

SalzburgerLand (OTS) -

Mit einer kreativen Neuinterpretation des weltweit bekannten Themas „The Sound of Music“ konnte die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft bei einem der wichtigsten internationalen Wettbewerbe für Tourismusfilme überzeugen. Der im SalzburgerLand produzierte Film „The Sound of Music – A Personal Journey“ wurde bei den World Tourism Film Awards in Guimarães (Portugal) mit dem dritten Platz ausgezeichnet.

Der Film zeigt, wie sich ein touristisches Leitthema mit neuen Geschichten und bislang unveröffentlichtem Material für ein internationales Publikum inszenieren lässt. Im Mittelpunkt steht Nicholas Hammond, der als Friedrich von Trapp im Hollywood-Klassiker „The Sound of Music“ mitwirkte. Gemeinsam mit ihm begibt sich der Film auf eine persönliche Reise zu den Originalschauplätzen in und rund um Salzburg und verbindet die Erinnerungen des Schauspielers mit der heutigen touristischen Erlebniswelt von Stadt und Land Salzburg.

Neue Perspektive auf einen Filmklassiker

Für SalzburgerLand Tourismus ist die Auszeichnung auch eine Bestätigung der strategischen Arbeit im internationalen Tourismusmarketing. Statt die bekannten Bilder aus „The Sound of Music“ lediglich wiederzugeben, setzt die Produktion auf einen persönlichen Zugang und erzählt die Geschichte hinter dem Filmklassiker.

„Dank ‚The Sound of Music‘ kommen jährlich mehr als 300.000 Gäste aus aller Welt zu uns, weil sie die Schauplätze und die Geschichte rund um den Film erleben möchten. Umso wichtiger ist es, dieses international so bedeutende Thema immer wieder neu und zeitgemäß zu erzählen. Die Auszeichnung ist eine großartige Anerkennung für die Kreativität unseres Teams, das mit viel Gespür für emotionale Geschichten eine neue Perspektive auf den Hollywood-Film geschaffen hat“, so Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft.

Besonders wertvoll sind dabei exklusive Behind-the-Scenes-Aufnahmen, die Nicholas Hammond und seine Mutter mit einer privaten 8-mm-Kamera festgehalten haben. Das historische Filmmaterial war bislang unveröffentlicht und eröffnet gemeinsam mit Hammonds persönlichen Erinnerungen einen authentischen Blick hinter die Kulissen des Filmklassikers.

Damit gelingt es SalzburgerLand Tourismus, ein seit Jahrzehnten international bekanntes Thema neu aufzuladen und gleichzeitig den Bogen zum heutigen Reiseerlebnis zu spannen. Die Originalschauplätze werden nicht nur als Kulisse gezeigt, sondern als Teil einer lebendigen touristischen Erlebniswelt im heutigen SalzburgerLand.

Internationale Anerkennung für kreatives Storytelling

Die World Tourism Film Awards sind Teil des CIFFT Circuit, der vom International Committee of Tourism Film Festivals organisiert wird und zu den bedeutendsten internationalen Wettbewerben für Tourismus- und Travel-Video-Marketing zählt.

Die Auszeichnung in Guimarães (Portugal) unterstreicht die internationale Qualität der Content- und Bewegtbildproduktion der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft. Der Film erreicht mit inzwischen mehr als 633.000 Aufrufen auf YouTube ein großes internationales Publikum.

Neues Museum rund um den Hollywood-Klassiker

Auch abseits des Films wird die Geschichte von „The Sound of Music“ in Salzburg künftig neu erlebbar. Am Samstag (19. September) wurde auf dem historischen Areal von Schloss Hellbrunn das neue Museum „Sound of Music Salzburg“ eröffnet. In den sanierten Gebäuden am Eingang zum Park wird dabei nicht nur der Hollywood-Film als kulturelles und touristisches Phänomen beleuchtet, sondern auch die historische Wirklichkeit der Familie von Trapp reflektiert. Der benachbarte, berühmte Pavillon als originaler Drehort und Filmschauplatz bildet den Abschluss des Museumsrundgangs.