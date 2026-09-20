Gewaltprävention ist zu wenig! Wir brauchen Friedensvorsorge!

Wien. (OTS) -

Die Kleinkriege im Alltag, in der Familie, Nachbarschaft, Büro, Verein oder auch im Park nimmt Österreichs prominenteste Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, Theologin und Juristin Prof. Dr. Rotraud A. Perner mit ihrer neuen Initiative ins Visier! „Wer Frieden will, muss wissen, wie man Frieden generell herstellt.“

Neben Gewaltprävention braucht es daher „Friedensvorsorge“. Wer beispielsweise in einer Bedrohungssituation ist, muss wissen, wie das Klima verändert werden kann, um eine Gewaltsituation gekonnt zu entschärfen oder eine Konfrontation zu beruhigen.

Perner startet dazu in Kürze ihr Lebensprojekt „Die Friedensagentur“ und will gemeinsam mit PartnerInnen „Friedensagenten“ ausbilden, um ein Netzwerk des Friedens in unserer Gesellschaft aufzubauen. Sie hofft, innerhalb der nächsten Jahre zumindest in jeder größeren Stadt einen/eine ausgebildete „FriedensagentIn“ in diesem Netzwerk zu haben, die Menschen mit Hintergrundwissen und Anleitungen beistehen.

In Kürze erscheint dazu auch Perners 69. stes Buch mit dem Titel „Friedenskompetenz“ – Wie aus Hass Kooperation werden kann. Ein Beitrag zu Resilienz und Salutogenese

Nähere Informationen zu „Die Friedensagentur“ und Buchbestellungen: [email protected]