  • 20.09.2026, 10:11:32
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Bauernbund gratuliert Siegfried Huber zur Wiederwahl als Kärntner Landesobmann

147 Kandidatinnen und Kandidaten gehen in die bevorstehende Landwirtschaftskammerwahl am 25. Oktober.

Wien (OTS) - 

Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser gratuliert Siegfried Huber zur einstimmigen Bestätigung als Landesobmann des Kärntner Bauernbundes. Beim Landesbauerntag in Feldkirchen wurde Huber mit 100 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

„Ich gratuliere Siegfried Huber herzlich zur Wiederwahl als Landesobmann. Wir arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen und kennen die Herausforderungen, vor denen unsere bäuerlichen Familienbetriebe stehen. Für die kommenden Aufgaben wünsche ich ihm und seinem gesamten Team alles Gute“, so Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser.

Breites Team für die Landwirtschaftskammerwahl

Der Kärntner Bauernbund geht mit insgesamt 147 Kandidatinnen und Kandidaten aus den Kärntner Gemeinden in die Landwirtschaftskammerwahl am 25. Oktober. 86 davon sind unter 40 Jahre alt, darunter 18 unter 30 Jahren. Insgesamt kandidieren 30 Frauen. Der Kärntner Bauernbund tritt unter dem Motto „Gemeinsam pack ma’s an“ an.

„Dass so viele Menschen bereit sind, Verantwortung für die Interessenvertretung der Landwirtschaft zu übernehmen, ist alles andere als selbstverständlich. Gerade die starke Beteiligung junger Bäuerinnen und Bauern zeigt, dass sich eine neue Generation aktiv einbringen will“, betont Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl.

Inhaltlich stellt der Kärntner Bauernbund für die kommende Periode die Wertschöpfung auf den bäuerlichen Betrieben und in den Regionen in den Mittelpunkt. Zu den Schwerpunkten zählen unter anderem die heimische Lebensmittelproduktion, der Schutz des bäuerlichen Eigentums und die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten.

„Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, bäuerlichen Familienbetrieben eine starke Zukunftsperspektive zu geben und dafür zu sorgen, dass von ihrer Arbeit auch ausreichend Wertschöpfung auf den Höfen ankommt. Dabei werden wir auch weiterhin eng mit dem Kärntner Bauernbund zusammenarbeiten“, so Strasser abschließend.

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