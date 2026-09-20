Bundesheer: Soldatin absolvierte Survival-Challenge in der Dominikanischen Republik

Wien (OTS) -

Stabswachtmeister Tatjana Sabitzer vom Jägerbataillon 25 wurde von der deutschen CaliVision Network für die Survival-Challenge „7vs.Wild“ ausgewählt. Diese fand vom 12. bis 24. August 2026 statt.

In dieser Survival-Serie dokumentieren sieben Kandidaten ihr Überleben allein in der Wildnis. Als Hilfsmittel stehen ihnen dafür nur ihre Kleidung sowie eine begrenzte Anzahl von Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung. Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Bereichen, wie Musik und Entertainment, Extremsport oder den sozialen Medien und weisen individuelle Erfahrungslevel in den Bereichen Outdoor, Bushcraft und Survival auf. Sie werden nicht durch ein Kamerateam oder andere Helfer begleitet, sondern filmen sich selbst mit Action-Cams. Zudem erhalten die Teilnehmer eine verplombte Notfallausrüstung (Erste-Hilfe-Set, Satellitentelefon) sowie einen GPS-Tracker. Mit diesem Gerät müssen sie täglich ihr Wohlbefinden bestätigen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, aus persönlichen oder medizinischen Gründen aufzugeben. Die Ausstrahlung der Challenge in 16 Folgen startet noch diesen Herbst.

Sabitzer ist beim Jägerbataillon 25 als Kraftfahrunteroffizier für den gesamten Fuhrpark (ca. 80 Heeresfahrzeuge) zuständig und bildet als Heeresfahrlehrer die Führerscheinklassen B, C (LKW) und E (Anhänger) aus. Sie hat u.a. den 50-Kilometer-Barett-Marsch mit dem bekannten Influencer Sascha Huber, den Arctic Warrior (fünf Tage und vier Nächte in der finnischen Wildnis bei bis zu minus 34 Grad) sowie drei Auslandseinsätze im Kosovo absolviert. Privat gilt ihre Leidenschaft dem Fußball; sie spielt beim SV Oberglan.

Das Jägerbataillon 25 ist Teil der 7. Jägerbrigade und in der Khevenhüller-Kaserne in Lendorf/Klagenfurt am Wörthersee stationiert. Als einziger Luftlandeverband des Bundesheeres erfüllt das Bataillon vielseitige Aufgaben im In- und Ausland. Möglich ist dies durch eine umfangreiche Infanterie- und Spezialausbildung. Die Ausbildungsbereiche umfassen neben der klassischen Jägerausbildung auch Luftlande- und Fallschirmspringerausbildung in enger Zusammenarbeit mit Hubschraubern sowie die Ausbildung für Auslandseinsätze, Nahkampfausbildung, Spreng- und die Alpinausbildung.