JUNOS Studierende: Gebührenerhöhung darf kein Lückenfüller sein

Wien (OTS) -

Anlässlich der aktuellen Debatte rund um die Hochschulstrategie 2040 stellen JUNOS Studierende klar: Eine stärkere finanzielle Beteiligung von Studierenden kann aus ihrer Sicht nur Teil eines umfassenden Reformpakets sein, das die Qualität des Studiums deutlich verbessert.

„Studiengebühren dürfen kein Lückenfüller für fehlende Hochschulfinanzierung sein. Wenn Studierende einen Beitrag leisten sollen, dann muss dem auch eine konkrete Gegenleistung gegenüberstehen: Bessere Betreuung, ausreichend Kursplätze und eine Lehre, die international mithalten kann“, erklärt Lorenzo Friedli, Bundesvorsitzender der JUNOS Studierenden.

Von SPÖ-Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, die seit ihren maßlosen Kürzungsfantasien im Frühjahr nicht mehr im Sinne der Studierenden gearbeitet hat, fordern JUNOS Studierende daher im Rahmen der Hochschulstrategie 2040 vor allem eine langfristig abgesicherte öffentliche Hochschulfinanzierung und konkrete Verbesserungen im Studienalltag.

JUNOS Studierende sprechen sich für ein nachgelagertes Modell aus, bei dem Beiträge erst nach dem Studium und ab einer entsprechenden Einkommensgrenze bezahlt werden. Entscheidend sei dabei aber die Verbindung mit zusätzlichen Investitionen und zwingenden Reformen im Hochschulsystem. „Wir Studierende sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn wir dafür auch mehr Qualität bekommen. Bestehende Gebühren zu erhöhen, um Finanzierungslücken zu schließen, erfüllt diesen Anspruch nicht“, so Friedli.

„Unser Ziel sind nicht höhere Gebühren, sondern bessere Hochschulen. Wir fordern moderne Studienpläne, ausreichend Lehrveranstaltungsplätze, individuelle Betreuung statt Massenabfertigung und Hochschulen, die sich mit den besten der Welt messen können. Eliteunis für alle heißt auch: Die notwendige Qualität muss verlässlich finanziert sein.“