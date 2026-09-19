SP-Neumayer: „Wohnraum ist zum Wohnen da, nicht für Profitmaximierung!”

Wien (OTS) -

Die SPÖ Wien begrüßt die von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig präsentierten neuen Regeln gegen die missbräuchliche Kurzzeitvermietung von Wohnungen. „Wohnen ist ein Grundrecht in Wien, und das bleibt es auch. Genau darum schützen wir Wohnraum konsequent vor Spekulation. Mit der Registrierungspflicht und der Einschränkung von Umwidmungen in Beherbergungsstätten wird ein zentrales Versprechen der Wiener Wohnpolitik erneuert: Wohnraum ist zum Wohnen da und nicht für die Profitmaximierung Einzelner“, erklärt SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA.



Der Vorstoß gegen Kurzzeitvermietung zeigt exemplarisch, warum Wien im internationalen Vergleich so gut funktioniert: Die Stadt überlässt zentrale Lebensbereiche nicht dem freien Markt, sondern gestaltet sie aktiv, beim Wohnen ebenso wie bei Gesundheit, Bildung, öffentlichem Verkehr oder Energieversorgung. „Wien ist der Beweis, dass eine Stadt funktioniert, wenn Politik Verantwortung übernimmt, statt alles dem Markt zu überlassen. Leistbares Wohnen, öffentliche Daseinsvorsorge und soziale Sicherheit: Das alles ist in Wien Realität, weil Sozialdemokratie hier seit Generationen und für Generationen gestaltet. Der konsequente Schutz vor Kurzzeitvermietung ist ein weiterer Baustein in diesem Erfolgsmodell, um das uns die Welt beneidet“, so Neumayer.



Die neue Registrierungspflicht reiht sich nahtlos in jene Wohnpolitik ein, die seit mehr als hundert Jahren das Fundament der Stadt bildet. Damit der soziale Wohnbau auch zukünftig seinen Zweck erfüllt, braucht es wirksamen Schutz vor jenen, die Wohnungen dem Markt für dauerhaftes Wohnen entziehen. „Andere reden über den Wohnungsmarkt, wir gestalten ihn. Schon mit der 90-Tage-Regel hat Wien international Pionierarbeit geleistet“, unterstreicht Neumayer die sozialdemokratische Wohnpolitik. „Wir bauen leistbaren Wohnraum, und wir verteidigen ihn. Beides gehört zusammen. Genau darauf baut auch unsere aktuelle Kampagne ‘Wien schafft Zuhause’: Wien ist die Stadt der Mieterinnen und Mieter, des sozialen Wohnbaus und der leistbaren Mieten. Das war so, das ist so, und das soll auch so bleiben“, so Neumayer abschließend. (Schluss)