Innenminister Karner eröffnet neue Polizeiinspektion in St. Veit an der Gölsen

Wien (OTS) -

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Exekutive, den Einsatz- und Blaulichtorganisationen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden St. Veit an der Gölsen sowie Nachbargemeinden nahmen an der Eröffnung der neuen Polizeiinspektion teil. Unter den Gästen waren unter anderem Innenminister Gerhard Karner, Bundesrat Karl Weber in Vertretung der Landeshauptfrau Niederösterreichs, der St. Veiter Bürgermeister und Bundesrat Christian Fischer, Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer, Landespolizeidirektor Franz Popp sowie weitere Nationalrats- und Landtagsabgeordnete.

„Die Polizei arbeitet eng mit allen anderen Einsatzorganisationen zusammen. Gerade um dieses ausgezeichnete Zusammenspiel von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Einsatzkräften beneiden uns viele andere Länder“, betonte Innenminister Gerhard Karner. „Ausgezeichnete Polizeiarbeit braucht zeitgemäße Rahmenbedingungen. Deshalb investieren wir ganz gezielt in moderne Dienststellen, in neue Streifenfahrzeuge und in Schutzausrüstung. Das dient nicht nur dem Schutz der Polizistinnen und Polizisten, sondern ist auch wichtig für die Sicherheit der Bevölkerung“, ergänzte der Innenminister.

Karl Weber unterstrich die Bedeutung der Polizei als verlässliche Ansprechpartnerin für die Bevölkerung. Die neue Dienststelle sei ein Aushängeschild und trage dazu bei, die Sichtbarkeit der Exekutive vor Ort sicherzustellen, sagte Weber.

Christian Fischer betonte, wie wichtig es ihm gewesen sei, dass die Polizei in St. Veit an der Gölsen eine neue und barrierefreie Dienststelle erhält. Im Namen der Bevölkerung dankte er dem Kommandanten sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiinspektion für ihre tägliche Arbeit und ihren Einsatz für die Sicherheit in der Gemeinde.

Landespolizeidirektor Franz Popp hob die verbesserten Bedingungen durch die neue Dienststelle hervor. Die Polizeiinspektion befinde sich nun „auf dem letzten Stand der Technik“. Moderne und zeitgemäße Arbeitsbedingungen seien auch ein wichtiger Faktor für die Motivation der Kolleginnen und Kollegen, sagte Popp. Gleichzeitig dankte der Landespolizeidirektor dem Innenminister, der Logistikabteilung der Landespolizeidirektion sowie der Gemeinde für die Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts.

Moderne Arbeitsbedingungen und zeitgemäße Infrastruktur

Die neue Polizeiinspektion bietet den Bediensteten zeitgemäße räumliche und technische Rahmenbedingungen und unterstützt damit die professionelle Erfüllung der vielfältigen Aufgaben der Polizei. Gleichzeitig steht die Dienststelle der Bevölkerung als sichtbare und verlässliche Anlaufstelle für sicherheitsrelevante Anliegen zur Verfügung.

Die feierliche Eröffnung wurde musikalisch vom Blasorchester der Marktgemeinde St. Veit an der Gölsen unter der Leitung von Kapellmeister Markus Lampl umrahmt. Im Anschluss wurde die neue Dienststelle durch Vertreterinnen und Vertreter der Polizeiseelsorge und den örtlichen Pfarrer Leonhard Obex gesegnet.