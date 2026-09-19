20 Jahre Arthaberbad – aus Freibad wurde Jugendtreff

Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 18. September 2026, feierte der Jugendtreff Arthaberbad, eine Einrichtung des Vereins Wiener Jugendzentren, sein 20-jähriges Bestehen. Im Jugendtreff finden Kinder und Jugendliche einen kostenlosen Treffpunkt ohne Konsumzwang, ein breites Angebot an Freizeitgestaltung sowie Beratung und Unterstützung durch ein multiprofessionelles Team. Wenn die Jugendarbeiter*innen nicht gerade Aktionen an ihrem Standort, einem ehemaligen Kinderfreibad, setzen, sind sie regelmäßig in den Parks der näheren Umgebung unterwegs.

Für viele der jungen Besucher*innen ist der Jugendtreff Arthaberplatz ein zentraler Ort ihrer Freizeitgestaltung. Hier treffen sie Freunde, schließen neue Freundschaften und finden immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen. Deshalb überraschte es auch nicht, dass beim großen Jubiläumsfest viele ehemalige Besucher*innen vorbeischauten: Von „Arthaberbad ist für mich wie eine zweite Familie“ bis „Wärt ihr nicht gewesen, hätten wir keine Ansprechpersonen gehabt“ hörte man die jungen Erwachsenen erzählen.

Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und zuständige Jugendstadträtin gratuliert: „Junge Menschen brauchen Orte, an denen sie sich austauschen und gegenseitig unterstützen können. Das Arthaberbad ist seit zwanzig Jahren so ein Ort. Hier finden Kinder und Jugendliche Freundinnen und Freunde, Freiraum und Erwachsene, die ihnen zuhören. Danke an das Team für diesen Einsatz und alles Gute zum Jubiläum.“

Bezirksvorsteher Marcus Franz erklärte beim Fest, dass er die Jugendzentren als „wichtige Orte für die Stärkung der Gemeinschaft in Favoriten“ sehe. „Hier werden Jugendliche gesehen und ernst genommen. Hier lernen sie nicht nur Neues über sich selbst, sondern entwickeln in Gesprächen auch ihre Empathiefähigkeit und Respekt für die Bedürfnisse anderer“. So trage der Jugendtreff Arthaberbad maßgeblich zu einem guten Miteinander und gegenseitigem Verständnis bei. Auch Manuela Smertnik, Geschäftsführerin des Vereins Wiener Jugendzentren, feierte mit: „Das Arthaberbad zeigt seit zwei Jahrzehnten, wie wertvoll Offene Jugendarbeit für den Bezirk und die Stadt sind. Der umfassende Ausbau der Einrichtung vor wenigen Jahren war in diesem dicht besiedelten Gebiet dringend notwendig und ermöglicht nun weiteren Kindern und Jugendlichen die vielseitigen Freizeit- und Unterstützungs-Angebote in Anspruch zu nehmen.“

Den richtigen Weg finden

Die Jugendarbeiter*innen des Arthaberbads arbeiten daran, den Jugendlichen eine gute Zeit zu ermöglichen, stoßen persönliche Entwicklungsprozesse an und bieten Beratung und Begleitung in schwierigen Lebenslagen. Die Jugendarbeiter*innen orientieren sich dabei an den Themen und Bedürfnissen der Besucher*innen und ergänzen diese um einen Genderblick und eine antirassistische Grundhaltung.

Besonders macht das Arthaberbad aber nicht nur sein engagiertes Team, sondern auch seine Geschichte. In den Jahren 2005 und 2006 wurde das ehemalige Kinderfreibad in einen Jugendtreff umgewandelt. In einem partizipativen Prozess mit der Zielgruppe und deren aktivem Mitwirken beim Bau (im Rahmen eines arbeitsmarktpolitischen Projekts) wurden die ehemaligen Garderoberäume in Gruppenräume und der Schwimmbereich in einen Ballspielplatz umgebaut.

Partizipation von Beginn an

Nach 15 Jahren stetig steigenden Zuspruchs reichte der Platz nicht mehr aus, weshalb der Verein – zusammen mit der Zielgruppe, den zuständigen Magistratsabteilungen und einer Gruppe von Studierenden – Ideen für die räumliche Erweiterung entwickelte. 2019 und 2020 wurde umgebaut. Der Jugendtreff bekam zwei zusätzliche Gruppenräume, ein Büro und Lagerflächen. Im Eingangsbereich sorgt seither eine Rampe für Barrierefreiheit, auch die Sanitärbereiche wurden angepasst. Insgesamt wuchs das Arthaberbad um rund 170 m² auf eine Gesamtfläche von 370 m². Platz, den Kinder und Jugendliche für sich beanspruchen dürfen, an dem sie sich ausprobieren können und Unterstützung finden.