  • 19.09.2026, 10:11:32
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FPÖ - Krauss: Rot und Pink vergunkeln unsere Schulen

Darstellungen nackter Kinder von Schulmaterialien sofort entfernen. Freiheitliche kündigen großes Kinderschutzpaket an

Wien (OTS) - 

„Für uns ist hier nicht nur mehr die Grenze des guten Geschmacks, sondern schon längst jene des Anstands überschritten“, erklärt der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss zur Verwendung des Kinderbuchs „Körper sind toll“ im Umfeld der von der Stadt Wien angebotenen „Gender Matters!“-Themenboxen.

Die Themenboxen wurden von den Büchereien Wien gemeinsam mit dem Dezernat Gender Mainstreaming und dem Frauenservice Wien (MA 57) erstellt. Sie richten sich an pädagogisches Personal in Kindergärten und Schulen und sind laut Stadt Wien für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren vorgesehen.

Besonders brisant dabei der Inhalt: Illustrationen, in der nackte Erwachsene gemeinsam mit nackten Kindern in einer Duschsituation dargestellt werden: „Im letzten Monat wurden im Rathaus noch perverse Eislutscher an Kinder verteilt. Und jetzt vergunkeln SPÖ und NEOS unsere Schulen und Kindergärten, indem sie Darstellungen nackter Kinder im Beisein nackter Erwachsener zum pädagogischen Material erklären. Angesichts der aktuellen Debatte und bereits nach Teichtmeister ist das kein Zufall mehr, sondern eine Provokation in Richtung Normalisierung sexueller Gewalt gegen Kinder“, so Krauss.

Der FPÖ-Klubobmann kündigt deshalb für die kommende Sitzung des Wiener Gemeinderates ein umfassendes Kinderschutzpaket an. Dieses werde sich selbstverständlich auch mit der Auswahl und den Grenzen öffentlich finanzierter pädagogischer Materialien befassen.

„Unabhängig davon, welche perversen Begründungen Rot-Pink dafür liefern wird, solche Darstellungen haben aus unserer Sicht generell nicht erstellt zu werden. Wir werden daher im Gemeinderat entsprechende Anträge einbringen und erwarten uns von allen Parteien ein klares Bekenntnis zum Kinderschutz. Gerade in Zeiten von Teichtmeister und Gunkl kann man nicht wachsam genug sein“, erklärt Krauss.

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