Totschnig: FOREST Partnership – Österreich stärkt europäische Forschung für Wald und Holz

Wien (OTS) -

In den kommenden 10 Jahren beteiligt sich Österreich an einer neuen europäischen Forschungspartnerschaft im Bereich Forst- und Holzwirtschaft. Diese Partnerschaft ermöglicht die Mitwirkung an transnationalen Wissenschaftsprojekten. Unter dem Titel „FOREST Partnership” werden rund 233 Millionen Euro Gesamtbudget in die Entwicklung klimafitter Wälder und die Förderung einer nachhaltigen forstbasierten Bioökonomie in Europa investiert.



Bundesminister Norbert Totschnig: „Forschung und Innovation sind eine wesentliche Grundlage für die Weiterentwicklung einer nachhaltigen, forstbasierten Bioökonomie. Mit der Beteiligung an der europäischen FOREST Partnership erhalten österreichische Forschungseinrichtungen die Möglichkeit, sich in einem europaweiten Netzwerk zu verbinden und gemeinsam an zukunftsweisenden Projekten für klimafitte Wälder, eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Weiterentwicklung der forstbasierten Bioökonomie zu arbeiten. Besonders erfreulich ist, dass Österreich bereits an der ersten Ausschreibung im Herbst 2026 teilnimmt.“.



Die FOREST Partnership (European Partnership for Forests, Forestry, and the Forest-based Sector: Research and Innovation for a Sustainable Transition) koordiniert transnationale Forschungs- und Innovationsaktivitäten in 28 Ländern und vereint rund 100 Partner aus Ministerien, Förderagenturen und Forschungseinrichtungen. Ziel ist es, Forschung und Innovation zu mobilisieren und damit den Übergang zu einer nachhaltigen, kreislauforientierten forstbasierten Wirtschaft zu beschleunigen. Über eine Laufzeit von zehn Jahren (2026–2036) sind sieben gemeinsame, von der Europäischen Union kofinanzierte Ausschreibungen geplant, mit denen insgesamt 200 bis 250 Forschungs- und Innovationsprojekte unterstützt werden sollen. Beim Launch-Event am 13. und 14. Oktober 2026 in Helsinki wird die FOREST Partnership erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.



Mit dem am 15. September gestarteten FOREST Joint Call 2026 „FOREST Pathways“ wird erstmals eine gemeinsame europäische Forschungsinitiative im Bereich Forst und Holz umgesetzt. Bis Anfang Dezember können förderberechtigte Einrichtungen aus den teilnehmenden Ländern Forschungsanträge zu vier Themenbereichen einreichen: klimaresiliente Waldsysteme, adaptive und multifunktionale Waldbewirtschaftung, Holz und innovative holzbasierte Produkte sowie Wertschöpfungsketten, Märkte und Governance im Forstsektor. Ziel ist es, transnationale Forschungs- und Innovationsprojekte für eine nachhaltige, resiliente und zukunftsfähige Wald- und Holzwirtschaft zu fördern und den Wissenstransfer in die Praxis zu stärken. Mit ihrer Beteiligung am ersten FOREST Joint Call stärkt Österreich die internationale Vernetzung und Sichtbarkeit der heimischen Forschung und eröffnet neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern.