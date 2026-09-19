Lotto: Jackpot nach Bonus-Ziehung am Freitag, 1,3 Millionen warten

Wien (OTS) -

Die Bonus-Ziehung am Freitag hat sich jegliche Gewinne in den ersten Rängen verkniffen. Eine kurze Pause nach den großen Lotto-Gewinnen der vergangenen Wochen.



Bei “6 aus 45” rollten die sechs Richtigen 5, 6, 12, 35, 38, und 39 aus dem Ziehungstrichter. Aber auf keiner Quittung fand sich diese Zahlenkombination. Macht einen Jackpot mit garantierten 1,3 Millionen Euro im Sechserrang der nächsten Ziehung.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 8 konnte man ebenfalls lange suchen. Kein Gewinn. Am Sonntag warten hier nun rund 140.000 Euro auf die Lotto Fans.

Der 30.000 Euro-Bonus der Bonus-Ziehung mit der Quittungsnummer 712 782 3264 geht an jemanden, der den entsprechenden Gewinn-Tipp auf win2day gespielt hatte.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Damit wurde die Gewinnsumme des Sechser-Rangs jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung erhalten die 24 Fünfer dadurch jeweils rund 5.000 Euro.

Bei der zweiten Ziehung bekommen 37 LottoPlus Fünfer je mehr als 3.200 Euro.

Bei der nächsten LottoPlus Runde am Sonntag geht es dann pro Ziehung im ersten Rang um 90.000 Euro.

Joker

Beim Joker wurde aus dem Jackpot ein Doppeljackpot. Niemand hatte "Ja" zur Jokerzahl 818672 gesagt. Damit warten hier im ersten Rang voraussichtlich rund 450.000 Euro.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von , Freitag, 18. September 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen



