Bauernbund ad Schmiedlechner: Totschnig arbeitet an Lösung statt an Schlagzeilen

Wien (OTS) -

Die jüngsten Vorwürfe von FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner zur Sikawild-Problematik entbehren jeder Grundlage und lassen wesentliche Fakten außer Acht. Österreich hat sich bereits 2025 auf europäischer Ebene gegen die Aufnahme des Sikawilds in die Liste invasiver gebietsfremder Arten ausgesprochen. Nachdem dafür auf EU-Ebene keine ausreichende Mehrheit erreicht werden konnte, arbeitet Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig gemeinsam mit den betroffenen Betrieben und ihren Interessenvertretungen an einer rechtlich tragfähigen Ausnahme.



„Wer selbst erst aufspringt, wenn die Lösung längst in Arbeit ist, sollte anderen nicht ‚Hinterherlaufen‘ vorwerfen. Minister Totschnig hat sich deutlich gegen die Aufnahme des Sikawilds in die EU-Liste invasiver gebietsfremder Arten ausgesprochen und arbeitet längst an einer rechtssicheren Ausnahme für die betroffenen Betriebe“, betont Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl.



Konkrete Lösung für betroffene Betriebe



Die Vorbereitungen für die Ausnahmeregelung laufen. Gemeinsam mit dem Bundesverband österreichischer Wildhalter wurden die betroffenen Betriebe erfasst. So haben sich mit 203 Betrieben erfreulich viele Betriebe gemeldet, die von der Ausnahmeregelung profitieren wollen. Bis Ende September wird der Antrag an die Europäische Kommission übermittelt, eine Entscheidung hat innerhalb von 60 Tagen zu erfolgen. Das Landwirtschaftsministerium setzt sich auf europäischer Ebene dafür ein, dass die Sikawildhaltung auf den heimischen Betrieben auch künftig möglich bleibt.



„Jetzt, wo eine Lösung in Sicht ist, stellt Peter Schmiedlechner Forderungen auf, an denen längst gearbeitet wird. Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen keine politischen Zurufe, sondern eine Lösung, die rechtlich hält und ihnen Sicherheit gibt. Genau dafür setzt sich Norbert Totschnig mit ganzer Kraft ein“, so Weisl abschließend.

