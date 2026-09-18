SPÖ-Seltenheim: „SPÖ in der Regierung liefert und macht Österreich Schritt für Schritt besser“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Freitag, unterstrichen, wie wichtig die konsequente Arbeit der SPÖ in der Regierung für Land und Leute ist. „Der politische Herbst ist noch jung, aber die SPÖ hat in der Regierung bereits wichtige Verbesserungen für die Menschen erreicht. Wir Sozialdemokrat*innen haben in der Regierung Verantwortung übernommen, um Österreich nach vorne zu bringen. Und genau das tun wir. Vizekanzler Andreas Babler und das starke rote Regierungsteam machen das Leben der Menschen Schritt für Schritt besser und leichter. Allein diese Woche haben wir mit dem 10-Cent-Strompreisdeckel und dem Klimagesetz zwei weitere wichtige Meilensteine auf den Weg gebracht, die es ohne SPÖ in der Regierung nicht gegeben hätte“, betont Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die SPÖ in der Regierung macht den Unterschied. Während die FPÖ keine Lösungen hat, sondern nur hetzt und spaltet, arbeitet die SPÖ konsequent für Österreich. Die SPÖ hat versprochen, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Und wir halten Wort. Während die Vorgängerregierung die Teuerung einfach durchrauschen ließ, haben wir gezeigt, dass Teuerung kein Naturgesetz ist, sondern mit gezielten Preiseingriffen wirksam bekämpft werden kann. Jahrelang war Österreich unter den Ländern mit der höchsten Inflationsrate, jetzt ist die Inflation in Österreich bereits das zweite Monat in Folge unter dem EU-Schnitt. Und die SPÖ wird als Motor im Kampf gegen die Teuerung auch weiterhin alles tun, um die Inflation bestmöglich zu dämpfen“, so Seltenheim, der mit Blick auf die hohen Treibstoffpreise betont, dass sich die SPÖ in der Regierung weiter vehement für niedrigere Spritpreise einsetzt.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim unterstreicht weiters: „Es ist gut, dass die SPÖ in der Regierung Verantwortung übernommen hat. Mit dem 10-Cent-Strompreisdeckel sorgen wir dafür, dass die Bevölkerung bei der nächsten Energiekrise geschützt ist, stärken die Kaufkraft und bekämpfen die Teuerung. Beim Industriestrompaket haben wir eine Standortgarantie durchgesetzt – damit stärken wir gleichzeitig die heimische Industrie, den Standort und die Beschäftigten. Und nach mehr als fünf Jahren ohne verbindliches Klimagesetz bekommt Österreich endlich ein ambitioniertes Klimagesetz, das die richtigen Antworten auf die Klimakrise gibt und die Grundlagen für ein klimafittes Österreich schafft“, so Seltenheim. (Schluss) mb/ls