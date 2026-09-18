Frieden und Sicherheit in Europa neu gedacht: Veröffentlichung der Europäischen Friedensstrategie am Weltfriedenstag

Wien (OTS) -

Am Weltfriedenstag wird die European Peace Strategy offiziell veröffentlicht.

Die vom Internationalen Versöhnungsbund, ICAN Austria und der Campaign to Stop Killer Robots Austria initiierte Strategie enthält 42 konkrete Vorschläge für eine aktive europäische Friedenspolitik.

„From reaction to prevention, from militarism to peace“

Am 14. Oktober 2026 wird die Strategie im Erlebnis Europa in Wien öffentlich vorgestellt und mit Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutiert.

Weitere Informationen und die vollständige Strategie: www.europeanpeacestrategy.eu