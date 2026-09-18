  • 18.09.2026, 15:01:32
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  • OTS0133

Frieden und Sicherheit in Europa neu gedacht: Veröffentlichung der Europäischen Friedensstrategie am Weltfriedenstag

42 Vorschläge für eine aktive, menschenzentrierte Friedenspolitik – Präsentation am 14. Oktober im Erlebnis Europa in Wien

Sujet zur European Peace Strategy. Die zivilgesellschaftliche Initiative präsentiert 42 Vorschläge für eine aktive Friedenspolitik in Europa und richtet sich an europäische Staaten, EU-Institutionen, Gemeinden und zivilgesellschaftliche Akteur:innen. - KI generiert
Wien (OTS) - 

Am Weltfriedenstag wird die European Peace Strategy offiziell veröffentlicht.

Die vom Internationalen Versöhnungsbund, ICAN Austria und der Campaign to Stop Killer Robots Austria initiierte Strategie enthält 42 konkrete Vorschläge für eine aktive europäische Friedenspolitik.

From reaction to prevention, from militarism to peace

Am 14. Oktober 2026 wird die Strategie im Erlebnis Europa in Wien öffentlich vorgestellt und mit Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutiert.

Weitere Informationen und die vollständige Strategie: www.europeanpeacestrategy.eu

Rückfragen & Kontakt

Thomas Roithner - Friedensforscher, Privatdozent für
Politikwissenschaft und Mitarbeiter im Internationalen
Versöhnungsbund.
E-Mail: [email protected]

Fabian Hämmerle - Vorstandsmitglied der International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons Austria (ICAN Austria).
E-Mail: [email protected]

Marit Seyer - Gründerin und Obfrau der Campaign to Stop Killer Robots
Austria.
E-Mail: [email protected]

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European Peace Strategy

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