152 neue Wohnplätze: TIGEWOSI übergibt Studierendenwohnheim in Kufstein

Kufstein (OTS) -

Die TIGEWOSI hat das neue Studierendenwohnheim für die HOK I Hochschule Kufstein Tirol feierlich seiner künftigen Nutzung übergeben. Auf dem Areal der ehemaligen Enrich-Kaserne in Campusnähe entstand moderner Wohnraum für 152 Studierende ab dem Wintersemester 2026/27. Die HOK I Hochschule Kufstein Tirol wird das neue Haus als Teil ihrer International Student Residence führen.

Nach den Begrüßungsworten von TIGEWOSI-Geschäftsführer Ing. Mag. Edgar Gmeiner nahmen Mag. (FH) Mathias Ritter MSC, Leiter der International Student Residence der HOK, und seine Stellvertreterin Christine Runewitz, BA den symbolischen Schlüssel entgegen. Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth, Landesrätin MMag.a Dr.in Cornelia Hagele, Kufsteins Bürgermeister Mag. Martin Krumschnabel und HOK-Stiftungsvorstand Dr. Herbert Marschitz unterstrichen in ihren Ansprachen die Bedeutung des Projekts für den Wohn-, Bildungs- und Hochschulstandort Kufstein.

„Leistbares Wohnen ist auch für Studierende eine zentrale Frage. Deshalb unterstützen wir dieses Projekt mit mehr als acht Millionen Euro aus der Tiroler Wohnbauförderung. So entstehen 152 moderne Wohnplätze direkt am Campus – eine Investition in junge Menschen und in den Hochschulstandort Kufstein“ , so Wohnbaureferent LHStv Philip Wohlgemuth.

Bei einer gemeinsamen Hausführung präsentierten TIGEWOSI-Bauleiter Ing. Aleksandar Regojevic, Ing. Mag. Thomas Bodner, Geschäftsführer vom Generalunternehmer BODNER und DI (FH) Bernhard Eidherr, Geschäftsführer der Fachhochschul Errichtungs- und Betriebs GmbH die Allgemeinflächen sowie unterschiedliche Zimmerkategorien und die barrierefrei ausgeführten Studios.

„Mit diesem Studierendenwohnheim schafft die TIGEWOSI attraktiven Wohnraum dort, wo er konkret gebraucht wird. 152 Studierende erhalten hier ein zeitgemäßes Zuhause in Campusnähe. Gleichzeitig stärken wir mit dem Projekt eine Infrastruktur, die für die weitere Entwicklung der Hochschule und des Standorts Kufstein von langfristiger Bedeutung ist“ , betont Ing. Mag. Edgar Gmeiner, Geschäftsführer der TIGEWOSI. „Die Schlüsselübergabe steht daher nicht nur für den Abschluss eines Bauprojekts, sondern für den Beginn eines neuen Wohn- und Lebensraums für Studierende aus Tirol und aller Welt.“

Das neue Wohnheim umfasst sieben oberirdische Geschosse und bietet auf rund 4.300 Quadratmetern Wohnnutzfläche 115 Einpersonenstudios, 17 Zweipersonenstudios und drei barrierefreie Studios. Sämtliche Studios verfügen über einen Balkon oder eine Loggia. Ein großzügiger Gemeinschaftsbereich mit Terrasse schafft Raum für Begegnung und Austausch. Hinzu kommen 49 Tiefgaragenplätze sowie ein eigener Abstellraum für 152 Fahrräder. Das Gebäude wurde im Passivhausstandard errichtet und verfügt unter anderem über eine Komfortlüftungsanlage, eine Photovoltaikanlage und begrünte Dachflächen.

„ Mit der Fertigstellung des Studierendenwohnheims nimmt das Zukunftsareal Kufstein erstmals konkrete Gestalt an. Der termingerechte Abschluss der Arbeiten auf diesem ersten Baufeld ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem neuen Stadtquartier. Was heute mit studentischem Wohnen beginnt, wird sich in den kommenden Jahren zu einem vielfältigen Stadt- und Lebensraum entwickeln. Die Umsetzung der nächsten Baufelder wird nun mit voller Kraft vorangetrieben. Bereits in wenigen Wochen starten die Bauarbeiten“, erklärt Mag. Ing. Thomas Bodner, geschäftsführender Gesellschafter der BODNER Gruppe.

Auch die Das neue Studierendenwohnheim ist ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung der HOK | Hochschule Kufstein Tirol unterstreichen den Stellenwert des neuen Wohnheims: „Das neue Studierendenwohnheim ist ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung der HOK | Hochschule Kufstein Tirol. Mit zusätzlichen Wohnmöglichkeiten in Campusnähe stärken wir die Attraktivität Kufsteins als Studienstandort und schaffen gute Voraussetzungen für das weitere Wachstum und die Internationalisierung unserer Hochschule.“