30 Jahre arbeit plus – Soziale Unternehmen Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Seit 30 Jahren vertritt arbeit plus – Soziale Unternehmen Niederösterreich die Interessen gemeinnütziger Sozialer Unternehmen. Gemeinsam mit Vertreter:innen aus (Arbeitsmarkt-)Politik und Sozialpartnerschaft feierte das Netzwerk in der ehemaligen Glanzstoff-Fabrik in St. Pölten am 16. September 2026 sein Jubiläum.

Was als Netzwerk Niederösterreichischer Beschäftigungsprojekte (nöb) begann, ist heute ein starkes Netzwerk von 30 gemeinnützigen, arbeitsmarktintegrativen Sozialen Unternehmen. Sie unterstützen Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, durch Beratung, Qualifizierung und geförderte Beschäftigung und eröffnen damit neue Perspektiven. Ihre Betätigungsfelder sind vielfältig und reichen von Handel, Handwerk und Dienstleistungen bis hin zu Kreislaufwirtschaft und ökologischer Nachhaltigkeit. Damit verbinden Soziale Unternehmen soziale Teilhabe mit regionaler Wertschöpfung und nachhaltigem Wirtschaften.

Aktive Arbeitsmarktpolitik für einen Arbeitsmarkt im Wandel

Digitalisierung, ökologische Transformation, demografischer Wandel, geopolitische Dynamiken und Fachkräftebedarf verändern den Arbeitsmarkt. Soziale Unternehmen können diese Veränderungen aktiv mitgestalten – als Lernorte, Qualifizierungsräume und Brücken in neue Tätigkeiten.

30 Jahre arbeit plus NÖ zeigen: Aktive Arbeitsmarktpolitik wirkt! Die vergangenen Jahrzehnte haben bewiesen, was möglich ist, wenn wir gemeinsam denken, handeln und gestalten. Dieses Miteinander brauchen wir auch in Zukunft, um einen Arbeitsmarkt zu schaffen, der Menschen stärkt, Chancen eröffnet und gute Arbeit für alle ermöglicht , betont Dr.in Martina Könighofer, stv. und künftige Geschäftsführerin von arbeit plus NÖ.

Gute Arbeit für alle

Anlässlich des Jubiläums präsentierte arbeit plus NÖ auch sein neues Leitbild. Ziel ist ein inklusiver, sozialer und nachhaltiger Arbeitsmarkt, der Menschen stärkt, regionale Vielfalt sichert und Chancen ermöglicht.

Das Jubiläum wurde mit Unterstützung langjähriger Partner:innen ermöglicht: Arbeiterkammer Niederösterreich, Arbeitsmarktservice Niederösterreich und Land Niederösterreich.