ITR EUROPE Tax Awards 2026: Doppelsieg mit Hattrick für Grant Thornton Austria

Wien/London (OTS) -

Neben der Auszeichnung als „Austria Indirect Tax Advisory Firm of the Year“, die Grant Thornton Austria bereits zum dritten Mal nach 2022 und 2024 gewinnen konnte, sicherte sich das Tax-Team auch den Titel „Austria Tax Disputes Advisory Firm of the Year“ und vervollständigte damit einen bemerkenswerten Hattrick nach den Erfolgen 2024 und 2025. Mit diesem Doppelsieg unterstreicht Grant Thornton Austria seine starke Position in einem der anspruchsvollsten Beratungsmärkte Europas sowie die konstant hohe fachliche und über Landesgrenzen hinausgehende Expertise seiner Tax-Teams.

Konstante Exzellenz

Die Fachpublikation International Tax Review zeichnet jedes Jahr jene Steuerberatungsgesellschaften aus, die mit herausragenden Mandatserfolgen und besonderer fachlicher Expertise überzeugen. Die Prämierung basiert auf einer umfassenden Bewertung der eingereichten Projekte sowie der nachgewiesenen Beratungsleistungen. Dass Grant Thornton Austria wiederholt zu den Preisträgern zählt, bestätigt die hohe fachliche Qualität der Steuerberatung und die nachhaltige Etablierung des Unternehmens als anerkannte Adresse für Steuerberatung in Österreich und am internationalen Steuerberatungsmarkt.

Anspruchsvolle Verfahren

Mit dem Titel „Austria Tax Disputes Advisory Firm of the Year“ wird Grant Thornton Austria zum dritten Mal in Folge für seine Arbeit in steuerlichen Streitverfahren ausgezeichnet. Der Award würdigt die fachliche und strategische Begleitung komplexer Verfahren sowie die erfolgreiche Vertretung von Klient:innen.

„Drei Auszeichnungen in Folge bestätigen die Qualität und Kontinuität unserer Arbeit“, so Raphael Holzinger, Partner & Head of Tax bei Grant Thornton Austria. „ Für unsere Klient:innen sind die Awards ein starkes Zeichen, dass sie mit Grant Thornton einen Partner an ihrer Seite haben, der steuerliche Risiken frühzeitig erkennt, komplexe Verfahren souverän begleitet und ihre Interessen auch in einem zunehmend herausfordernden regulatorischen Umfeld konsequent vertritt. “

Mehr als Compliance

Auch im Bereich der indirekten Steuern hat sich Grant Thornton Austria über viele Jahre als verlässlicher Beratungspartner für Unternehmen etabliert. Die Auszeichnung als „Austria Indirect Tax Advisory Firm of the Year“ würdigt neben der fachlichen Expertise auch die Fähigkeit, Unternehmen bei komplexen Fragestellungen strategisch und vorausschauend zu begleiten. Denn indirekte Steuern sind weit mehr als ein Compliance-Thema: Sie berühren Lieferketten, Risikomanagement und unternehmerische Entscheidungen in ihrer Gesamtheit und sind damit ein wichtiger Faktor für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Claudia Modarressy, Partnerin und Head of Indirect Tax bei Grant Thornton Austria, betont, was hinter den Auszeichnungen steht: „ Hinter diesen Awards steht die hervorragende Leistung vieler Kolleg:innen, die täglich mit großem Engagement und exzellenter fachlicher Expertise für unsere Klient:innen arbeiten. Dass wir in beiden Kategorien bereits zum dritten Mal ausgezeichnet wurden, macht mich sehr stolz. Denn dieser Erfolg ist das Ergebnis einer Teamkultur, in der Wissenstransfer, gegenseitige Unterstützung und höchste Qualitätsansprüche gelebt werden. “

Über die ITR Tax Awards

Die ITR Tax Awards zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen der internationalen Steuerberatungsbranche und würdigen herausragende Beratungsprojekte von Steuerberatungsgesellschaften. Die von der Fachpublikation International Tax Review vergebenen Awards werden jährlich für verschiedene Weltregionen verliehen, darunter Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, Afrika sowie der Nahe Osten. Die Auszeichnungen basieren auf einem strengen Evaluierungsprozess, der Mandatserfolge, die Komplexität der Fälle sowie die Qualität der Klient:innenbeziehungen berücksichtigt.

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