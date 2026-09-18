„Willkommen Österreich“ mit Simone Stribl, Christoph Fritz und Elif Duygu am 22. September in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Mit Vollgas durch DIE.NACHT: Dirk Stermann und Christoph Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 22. September 2026, um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON ihre Gäste im Marx Palast: Simone Stribl kommt nach den ORF-„Sommergesprächen“ mit Österreichs Parteichefinnen und Parteichefs zum gechillten Herbst-Talk mit den Chefs der Dienstagnacht. Was das Publikum in der neuen ORF-Comedy-Miniserie „2HOT2DRIVE“ erwartet, verraten Kabarettist und Schauspieler Christoph Fritz sowie Poetry-Slammerin und Schauspielerin Elif Duygu den Hosts.Gleich danach ist der erste Teil von „2HOT2DRIVE“ (um 23.00 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON) zu sehen, in dem Christoph Fritz als Fahrschullehrer und Elif Duygu als seine Schülerin turbulente Fahrstunden durchleben. Außerdem hat DIE.NACHT eine neue Ausgabe von „Der Professor und der Wolf“ (um 23.40 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON) im Gepäck: Armin Wolf und Peter Filzmaier widmen sich dem „Rechtsruck in Deutschland“ und sprechen dazu auch mit ORF-Berlin-Korrespondentin Birgit Schwarz.

„Willkommen Österreich“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Während sich Stermann und Grissemann eine Sommerpause gegönnt haben, hat Simone Stribl bereits zum zweiten Mal durch die ORF-„Sommergespräche“ geführt. Welche Interviewpartner:innen die erfahrene ORF-Journalistin am meisten herausgefordert haben und welche Erkenntnisse sie für ihre „ZIB“-Moderationen mitnehmen kann, verrät Simone Stribl im „Willkommen Österreich“-Talk.

Auf dem Prüfstand befindet sich auch Elif Duygu in ihrer Rolle als Fahrschülerin Yara, die in der Comedy-Serie „2HOT2DRIVE“ von Fahrschullehrer Florian, gespielt von Christoph Fritz, auf die bevorstehende Prüfung vorbereitet wird. Die beiden nehmen auch im Marx Palast wieder nebeneinander Platz – wer dann am Steuer sitzt, wird sich am Dienstag zeigen. Im launigen Talk erzählen Elif Duygu und Christoph Fritz von eigenen Fahrkenntnissen und den Dreharbeiten zur sechsteiligen ORF-Miniserie.

Außerdem vertonen „Maschek“ die TV-Highlights der Woche neu. Und die Dienstag Nacht Kapelle begeistert das Publikum auch diese Woche wieder mit einem musikalischen Betthupferl.

„2HOT2DRIVE“ (um 23.00 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

„Fahr lässig, nicht fahrlässig“ ist das Motto von Kabarettist und Schauspieler Christoph Fritz, der dienstags am 22. und 29. September ab 23.00 Uhr in ORF 1 sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON als Fahrschullehrer in der sechsteiligen ORF-Comedy-Miniserie „2HOT2DRIVE“ (im TV in zwei Teilen zu sehen) einiges Leid ertragen muss, wenn eine aufgeweckte Schülerin hinter dem Steuer Platz nimmt. Auf der Rückbank mit dabei: die zwei besten Freundinnen seines Schützlings oder auch der Vater der jungen Frau. Ob sie unter diesen Vorzeichen wohl die Führerscheinprüfung meistern wird? Neben Christoph Fritz und Elif Duygu sind in weiteren Rollen u. a. Lia Wilfing, Kaya Amani, Omar Ayub, David Scheid und Josef Hader zu sehen. Idee und Drehbuch stammen von Monja Art, inszeniert wurde die Miniserie von Kurdwin Ayub, die gemeinsam mit dem Cast auch die Handlung und Dialoge bearbeitet hat.

„Der Professor und der Wolf: Rechtsruck in Deutschland“ (um 23.40 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON)

In Sachsen-Anhalt könnte die AfD erstmals einen Ministerpräsidenten stellen und deutschlandweit führt sie seit Monaten in allen Umfragen. Wie ist die AfD so stark geworden – vor allem in Ostdeutschland? Warum gilt die Partei als zumindest teilweise „rechtsextrem“? Was verbindet und was trennt die AfD und die FPÖ? Stürzt in Deutschland nun die „Brandmauer“ ein, die es in Österreich nie gegeben hat? Nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sprechen Armin Wolf und Peter Filzmaier über den Rechtsruck in Deutschland. Zu Gast ist Birgit Schwarz, langjährige ORF-Korrespondentin in Berlin.