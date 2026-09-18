Graz (OTS) -

Ein gemeinsames Projekt der Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz, des Graz Museums und der Erlebnisregion Graz rückt das Thema Handwerk und vor allem die Menschen dahinter in den Mittelpunkt. Zu sehen ab sofort in der Ausstellung „Handwerk als Kulturgut“ auf der Grazer Murinsel.

Handwerk ist weit mehr als die Herstellung von Produkten. Es steht für Können, Kreativität, Erfahrung und die Leidenschaft der Menschen, die dahinterstehen: ihre Geschichten, ihre Motivation, ihre Fertigkeiten und ihre Begeisterung für das, was sie tun. Die Bandbreite reicht von urbanem Design und innovativen Ideen bis zu traditionellem Handwerk, regionalen Materialien und überliefertem Wissen.

Genau diese Vielfalt soll durch das Projekt „Handwerk als Kulturgut“ sichtbar gemacht werden.

20 Betriebe aus der Erlebnisregion Graz wurden stellvertretend für die unterschiedlichsten Gewerke vor den Vorhang geholt – von Holz, Keramik und Glas über Schmuck und Textilien bis hin zu besonderen Lebensmitteln. Dabei treffen traditionsreiche Familienbetriebe auf junge Manufakturen.

Entstanden ist „Handwerk als Kulturgut“ in Kooperation mit der Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz, dem Graz Museum und dem Tourismusverband Region Graz.



ZWEI BLICKE AUF'S HANDWERK: WORT UND BILD

Für das Projekt besuchten Fotograf Bernd Grosseck und Autorin & Journalistin Claudia Piller-Kornherr die ausgewählten Handwerksbetriebe und näherten sich ihnen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven.

Bernd Grosseck entwickelte fotografische Geschichten direkt in den Werkstätten. Seine Aufnahmen sind nah am Geschehen und richten den Blick insbesondere auf die Verbindung von Hand, Werkzeug und Material. Claudia Piller-Kornherr beobachtete, hörte zu und fragte nach. Daraus entstanden Porträts, die nicht nur vom jeweiligen Handwerk erzählen, sondern vor allem auch von den Menschen dahinter.

AUSSTELLUNG AUF DER GRAZER MURINSEL

Am 17. September 2026 wurde die Ausstellung „Handwerk als Kulturgut“ auf der Grazer Murinsel eröffnet. Zwei Monate lang macht sie die Menschen und Betriebe hinter dem Projekt sichtbar und lädt dazu ein, die Vielfalt und Einzigartigkeit des Handwerks aus einem neuen Blickwinkel kennenzulernen. Die Ausstellung ist frei zugänglich.

Ein begleitendes Booklet vertieft die Geschichten und stellt alle ausgewählten Betriebe ausführlich vor. Erhältlich ist dieses auf der Murinsel, bei der Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz sowie in der Tourismusinformation Region Graz in der Herrengasse 16.

Hier geht’s zum Booklet „Handwerk als Kulturgut“

Weitere Informationen unter www.regiongraz.at/handwerk und auf der Presseseite.



ZAHLEN/DATEN/FAKTEN:

(Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark)

WKO-Mitglieder gesamt: Graz-Stadt: 21.389, GU: 11.749, Voitsberg: 3.492

WKO-Mitglieder Gewerbe/Handwerk: Graz-Stadt: 8.840, GU: 6.501, Voitsberg: 1.014

Beschäftigte in Gewerbe/Handwerk: Graz-Stadt: 28.983, GU: 20.856, Voitsberg: 2.890

Gründungen 2025:

Graz-Stadt: 1.632, davon 612 in Gewerbe/Handwerk

GU: 705, davon 390 in Gewerbe/Handwerk

Voitsberg: 211, davon 129 in Gewerbe/Handwerk

STATEMENTS:

„Im Rahmen unserer Wirtschaftsstrategie 2030 setzen wir einen klaren Schwerpunkt auf einen zukunftsfitten urbanen Produktionsraum. Dabei richten wir unsere Maßnahmen konsequent an den Bedürfnissen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus und stellen deren Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt.“ Andrea Keimel, Leiterin Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung, Stadt Graz

„Handwerksbetriebe erzählen Geschichten über unsere Region, ihre Menschen und ihre Traditionen. Sie machen die Erlebnisregion Graz abseits klassischer Sehenswürdigkeiten erlebbar und zeigen, wie vielfältig Stadt und Land miteinander verbunden sind: Vom urbanen Design bis zum traditionellen Handwerk.“ Sylvia Loidolt, Vorsitzende und Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz

„Handwerk ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte und Identität unserer Stadt. Handwerksbetriebe prägen ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung und machen gesellschaftlichen Wandel sichtbar. Dieses Projekt leistet einen wichtigen Beitrag dazu, handwerkliches Wissen als Teil unseres kulturellen Erbes zu dokumentieren und für kommende Generationen zu bewahren.“ Sibylle Dienesch, Direktorin Graz Museum