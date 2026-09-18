Wien (OTS) -

Kaum ein Bereich der Krebsmedizin entwickelt sich derzeit so dynamisch wie die Dermatoonkologie. Künstliche Intelligenz und moderne Bildgebung verändern die Früherkennung und Verlaufskontrolle, gleichzeitig eröffnen neue Immuntherapien und innovative Behandlungskonzepte neue Perspektiven für Patient:innen mit fortgeschrittenen Melanomen und nicht-melanozytärem Hautkrebs. Diese Entwicklungen werden auch Thema am Kongress der Europäischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (EADV) sein, der dieses Jahr von 30.9. bis 3.10. in Wien stattfindet.

Aus diesem Anlass beleuchten führende Hautkrebs-Expert:innen im Rahmen eines Pressegesprächs, was heute bereits möglich ist und welche Entwicklungen die Versorgung in den kommenden Jahren prägen werden: Wie unterstützen Ganzkörperscans und moderne Technologien die Melanomversorgung? Welche Rolle spielen neue Therapiekonzepte, wie steht es um die neuen mRNA-Krebsimpfungen? Und welche Fortschritte gibt es bei Immuntherapien für den „weißen“ Hautkrebs?

Ihre Gesprächspartner:innen & Themen:

Neue Wege in der Dermatoonkologie: Ein Überblick

Prim. Univ.-Doz. Dr. Robert Müllegger

Klinische Abteilung für Dermatologie und Venerologie,

Universitätsklinikum Wr. Neustadt

Dermatoonkologie im Wandel: Wie moderne Technik die Melanomversorgung unterstützt

Univ.-Prof. Dr. Iris Zalaudek

Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie,

Universität Triest, Italien

Moderne Konzepte in der Therapie des fortgeschrittenen Melanoms

Univ.-Prof. Dr. Christoph Höller

Universitätsklinik für Dermatologie, Medizinische Universität Wien

Non-Melanoma Skin Cancer: Neue Möglichkeiten durch Immuntherapien

Apl. Prof. Dr. Peter Kölblinger, MBA

Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie, Paracelsus

Medizinische Privatuniversität Salzburg

Pressegespräch: Vom Ganzkörperscan bis zur Krebsimpfung-Wie künstliche Intelligenz und innovative Therapien die Dermatoonkologie verändern

Datum: 30.09.2026, 09:30 Uhr - 30.09.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Landtmann

Universitätsring 4

1010 Wien

Österreich