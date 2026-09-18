„Tag der Bundespolizei 2026“: Neue Polizistinnen und Polizisten für das Burgenland

Wien (OTS) -

Im Rahmen des „Tages der Bundespolizei“ wurden am 18. September 2026 in Neusiedl/See 47 Polizistinnen und Polizisten, davon 23 Frauen, ausgemustert. Sie verstärken ab sofort die Polizeiinspektionen im Burgenland. Außerdem wurden 26 Polizeischülerinnen und -schüler angelobt, die am 1. September 2026 ihre zweijährige Ausbildung begonnen haben. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem Innenminister Gerhard Karner, Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin von Neusiedl/See, Elisabeth Böhm, sowie Landespolizeidirektor Martin Huber.

„Danke an die elf Polizeischülerinnen und 15 Polizeischüler, dass sie sich für den vielseitigen und herausfordernden Polizeiberuf entschieden haben“, sagte Innenminister Gerhard Karner beim Festakt. „Und herzliche Gratulation an jene 23 Inspektorinnen und 24 Inspektoren, die nach erfolgreichem Abschluss ihrer Grundausbildung die Polizeiinspektionen im Burgenland verstärken werden. Ich bin davon überzeugt, dass sie alle engagiert und professionell für die Sicherheit der Menschen im Burgenland und in Österreich sorgen werden“, ergänzte der Innenminister, der auch jenen langgedienten Polizistinnen und Polizisten dankte, die Ehrungen für besondere Leistungen entgegennehmen durften.

Landespolizeidirektor Mag. Martin Huber bedankte sich ebenfalls bei den Beamtinnen und Beamten der burgenländischen Polizei für die tagtäglich geleistete Arbeit. „Überdies freuen wir uns über die neuen Kolleginnen und Kollegen, die nunmehr für den Einsatz auf burgenländischen Polizeidienststellen zur Verfügung stehen, sowie über jene jungen Menschen, die seit 1. September 2026 in Eisenstadt in Ausbildung stehen.“ Huber stellte anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Einsatzeinheit Burgenland auch die Mitglieder der Einsatzeinheit in den Fokus, „auf die man sich in besonders herausfordernden Lagen und Situationen stets verlassen konnte und kann.“ Der Tag der Bundespolizei sei gleichzeitig ein Tag, der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft miteinander verbinde, ergänzte der Landespolizeidirektor.

Neben zwei Bundesauszeichnungen wurden auch 17 Landesauszeichnungen für verdiente Bedienstete der Landespolizeidirektion Burgenland überreicht. Das 40-jährige Bestehen der Einsatzeinheit Burgenland wurde im Rahmen des Tages der Bundespolizei ebenfalls besonders gewürdigt und Belobigungen an sieben langjährige und verdienstvolle Beamte überreicht.

Historischer Personalhöchststand im Burgenland

Die Landespolizeidirektion Burgenland verzeichnet mit mehr als 1.800 aktiven Exekutivbediensteten einen Personalhöchststand. Noch nie zuvor sorgten so viele Polizistinnen und Polizisten für die Sicherheit der Menschen im Burgenland.