  • 18.09.2026, 13:10:32
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  • OTS0113

Industrie zu 10 Jahren „Ausbildung bis 18“: Bildungsabbrüchen frühzeitig entgegentreten

Stärkung der Elementarbildung und Einführung einer Bildungspflicht sind die wichtigsten Hebel, um Bildungsabbrüche frühzeitig zu verhindern

Wien (OTS) - 

„Jungen Menschen ein Angebot zu stellen, nicht aus dem Bildungssystem auszuscheiden, verhindert Bildungsabbrüche und stützt damit das Arbeitskräftepotenzial in Österreich“, hält die Industriellenvereinigung (IV), anlässlich 10 Jahren „Ausbildung bis 18“ fest. Auch sozial beeinflusste Faktoren wie die Lebenserwartung, die körperliche Gesundheit oder die generelle Lebenszufriedenheit stünden im positiven Zusammenhang mit dem erworbenen Bildungsniveau und würden von der Maßnahme daher positiv beeinflusst.

Noch wirksamer als spätere Reparaturmaßnahmen seien jedoch Investitionen in die frühen Phasen der Bildungslaufbahn. Wer bereits im Kindergarten sprachlich und sozial gut gefördert wird und die Pflichtschule mit gesicherten Grundkompetenzen in Deutsch, Mathematik und Englisch verlässt, hat deutlich bessere Voraussetzungen für einen erfolgreichen weiteren Bildungs- und Ausbildungsweg. Deshalb brauche es zusätzlich zur Ausbildungspflicht bis 18 vor allem hochwertige Elementarbildung und eine verbindliche Bildungspflicht bis zum Ende der 8. Schulstufe. Die konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen würde im besten Fall dazu führen, dass die „Ausbildung bis 18“ obsolet würde.

Dafür seien aus Sicht der Industrie die Ergebnisse der Reformpartnerschaft im Bildungsbereich konsequent umzusetzen, insbesondere ein bundesweit einheitlicher Qualitätsrahmen für die Elementarpädagogik, klare Personalstrukturen an Schulen, mehr Autonomie für Schulleitungen sowie eine einheitlichere digitale Schulverwaltung. Besonders das geplante Bundesqualitätsrahmengesetz für die Elementarpädagogik habe das Potenzial, erstmals bundesweit verbindliche Mindestqualitätsstandards zu schaffen.

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Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
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